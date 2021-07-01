مرتزق تركي يسلم مدنيين للاستخبارات التركية على أنهم مقاتلين من قسد

وبحسب المصدر فإن المدعو "ابراهيم العواد"، وهو أحد عناصر مرتزقة ما يسمى فرقة "الحمزات" المدعومة تركياً، يقوم باستدراج كل من يرغب بالعبور من مناطق الإدارة الذاتية إلى تركيا بقصد العمل على أنه خبير بالطرقات ويستطيع تأمين طريق آمن لهم، وذلك مقابل مبالغ مالية تصل إلى 700 دولار أمريكي.

وأضاف المصدر بأن المرتزق الذي يعمل لصالح "فرقة الحمزات" والاستخبارات التركية يقوم بتسليم كل شاب يعبر عن طريقه إلى الاستخبارات على أنه مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية.

وأكد المصدر بأن كل من تم تسليمه يحاكم في محاكم الاحتلال التركي على أنه مقاتل في قسد.

وبيّن المصدر بأن آخر عملية تسليم كانت منذ يومين عند صوامع العالية، وهم عبارة عن 7 مدنيين.

هذا ووثقت وكالتنا بتاريخ الـ 27 من الشهر المنصرم تعرض عنصرين من مرتزقة الجبهة الشامية التابعة للاحتلال التركي لمحاولة اغتيال، وذلك على إثر خلاف مالي نشب مع أحد مهربي البشر والمخدرات من وإلى المقاطعة المحتلة ويدعى عبدالله الهردو.

(ج)

ANHA