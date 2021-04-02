مرتزق من داعش يكشف النقاب عن عمليات القتل التي نفذوها في مخيم الهول

واعتقلت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا خلال حملة "الإنسانية والأمن" أكثر من 70 مرتزقًا من داعش ممن أعادوا تنظيم صفوفهم وعملوا كخلايا في المخيم، من بينهم مرتزقة خلية ما تسمى "أبو أكرم" في قاطع العراقيين.

جاءت حملة "الإنسانية والأمن" التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، الأحد الماضي 28 آذار/ مارس، في مخيم الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة، بمساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة، بهدف إنهاء تأثير داعش وخلاياه داخل المخيم.

من العراق

وحصلت وكالتنا على اعترافات مرتزق اعتُقل في اليوم الثاني للحملة التي شهدها مخيم الهول، ويكنّى بـ "أبو إبراهيم"، وهو أحد مرتزقة خلية ما تسمى "أبو الوليد".

والمرتزق أبو إبراهيم هو حسام طالب فياض، عراقي الجنسية، ينحدر من مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار العراقية، كان قد انضم إلى صفوف مرتزقة داعش عام 2014، وعمل على حواجزه في محافظة الأنبار ومدينة القائم.

الانفصال

وكان المرتزق حسام فياض قد وصل إلى الأراضي السورية عام 2017 في بلدة السوسة التابعة لريف دير الزور الشرقي، وانفصل عن داعش من هناك -حسب اعترافاته-، ليدخل مخيم الهول لاجئًا بعد فراره، وذلك بعد تقدم قوات سوريا الديمقراطية عام 2019 باتجاه البلدة التي كانت تحت سيطرة مرتزقة داعش.

العودة

وعاد المرتزق حسام فياض إلى صفوف داعش عام 2019، ليعمل ضمن خلية لداعش داخل المخيم، وذلك بعد تعرّفه إلى المرتزق مروان حميد المكنّى بـ "أبو جنيد"، الذي عمل بدوره مرتزقًا في خلايا لداعش داخل المخيم.

التكليف

وكُلِفَ المرتزق حسام فياض بتنفيذ عمليات القتل في خلية "أبو الوليد" داخل مخيم الهول، ومصدر لجمع لمعلومات في خليتي ما تسمى "أبو الوليد" و "أبو أكرم"، ليكون مرتزقًا ضمن خليتين في آن واحد.

وتتألف خلية أبو الوليد من 4 مرتزقة، يرأسها المدعو "مرسوم محمد" المكنّى بـ "أبو الوليد"، وباقي العناصر هم كل من: (عبد السلام قادر المكنّى بـ "أبو حسن"، مروان حميد شويحي المكنّى بـ "أبو جنيد"، والمرتزق حسام فياض).

قتل النازحة آلاء أحمد

واعترف المرتزق حسام فياض بأن خلية ما تسمى "أبو الوليد" قامت بقتل النازحة السورية آلاء أحمد في شباط / فبراير الماضي.

واعترف أيضًا برفعهم أكثر من 107 تقريرًا استخباراتيًّا عن الموظفين في إدارة المخيم والقوى الأمنية التي تحرسه، بالإضافة إلى شخصيات في المجالس المشكلة في المخيم والتي تشرف على عملية الخدمة وتوزيع المساعدات.

الجرّاح

وعن الجهة التي يتلقون منها التعليمات بتنفيذ عمليات القتل، قال: "المعلومات تصل إلى أبو الوليد وهو من يوصلها لنا، وحسب معرفتي، فإن التعليمات كانت تصدر من الجرّاح، وهو أحد كبار المسؤولين عن خلايا الدولة في الجزيرة".

وبحسب ما أفاد به، فإن الخليتين التي عمل فيهما، وهما خليتا "أبو أكرم" و "أبو الوليد"، إحداهما عسكرية تنفذ عمليات القتل وضرب الأهداف، والأخرى أمنية لجمع المعلومات والرصد.

ANHA