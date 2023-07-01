مرتزق للاحتلال التركي يغتصب طفلة في عفرين المحتلة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مرتزقاً من ما يسمى فصيل الحمزة التابع للاحتلال التركي، اغتصب طفلة في ريف عفرين المحتلة.

وأوضح المرصد، أن المرتزق اصطحب الطفلة البالغة من العمر 13 عاماً، وتعيش مع أب ضرير وأم مريضة في قرية جويق بريف عفرين، لتسليمها مساعدات إنسانية، ثم أقدم على الاعتداء عليها جنسياً، وأعادها إلى منزل والدها في اليوم التالي قبل أن يلوذ بالفرار.

وتكرر جرائم اغتصاب الأطفال في المناطق المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته .

وفي 6 أيار 2023 اقدم أقدم متزعم لمرتزقة "العمشات" التابع للاحتلال التركي على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام من ناحية شيه بعفرين المحتلة.

(سـ)