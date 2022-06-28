مركزا الثقافة والفن في الرقة والطبقة يتحضران لعقد مهرجان الطفل السنوي

انطلق مهرجان الطفل في الرقة والطبقة عام 2019 ويعتبر من أهم المهرجانات التي تقام لأطفال المدينتين.

جاءت هذه الخطوة لدعم الأطفال ذوي المواهب الثقافية والأدبية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. حيث ستقام ضمن المهرجان الذي سيستمر 4 أيام، حفلات ترفيهية وثقافية يقدمها أطفال الرقة والطبقة.

يعد هذا المهرجان الأول من نوعه بعد تحرير المنطقة من مرتزقة داعش، ويلقى اهتماماً كبيراً من المراكز الثقافية في الرقة والطبقة كونه يقدم الدعم المعنوي للطفولة، ويستقطب مواهب الأطفال في المنطقة، وفي كل عام يتم عقد هذا المهرجان لمدة 4 أيام متتالية في كل منطقة.

عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان في الرقة، مناف الموسى، قال لوكالتنا "للمهرجان أهمية كبيرة ويشجع الأطفال على إظهار مواهبهم، وله تأثيرات إيجابية على أطفال المنطقة كونهم عانوا ما عانوه إبان احتلال مرتزقة داعش للمنطقة".

هذا وسيتم تقديم العديد من العروض الفنية والثقافية والأغاني التراثية التي تحاكي عادات وتقاليد أهالي الرقة، بالإضافة إلى العديد من العروض المسرحية وفقرات للفن التشكيلي، حسبما أوضح مناف الموسى.

وأشار "قمنا بالتنسيق مع لجنة والتربية والتعليم في الرقة لاستقطاب مواهب الأطفال من خلال زيارة المدارس والنظر إلى مواهب أطفال الرقة وتم استقطاب عدد جيد من هؤلاء الأطفال".

بدأ المركز الثقافي منذ بداية الشهر الحالي، بتدريب الأطفال، كل بحسب موهبته والفقرة التي سيقدمها ضمن المهرجان، وذلك من خلال مختصين في المجال الموسيقي والرسم والمسرح والدبكات الشعبية والشعر.

أكد مناف الموسى أن مهرجان الطفل سيبدأ فعالياته في مدينة الرقة وريفها في 2 تموز المقبل لمدة 4 أيام متتالية.

بدوره، قال الرئيس المشترك للجنة الثقافة والفن في المجلس التنفيذي بالطبقة، علي العلاية، أن مهرجان الطفل سيبدأ في مدينة الطبقة بتاريخ 30 حزيران الحالي، لمدة 4 أيام متتالية، في الطبقة وريفها، وأضاف "سيشارك في المهرجان أكثر من 170طفلاً، موزعين على كافة فرق المركز الثقافي، بالإضافة إلى مشاركة الروضات التي تتبع للجان المرأة في الطبقة ومشاركة من قبل عوائل الشهداء".

أكد علي العلاية "المركز الثقافي في الطبقة يركز على الهدف الرئيس لهذه المهرجانات التي تخص الأطفال والتي تنمي مواهب الأطفال وخاصةً في العطلة الصيفية كون المركز الثقافي هو الملجأ لتنمية مواهب الأطفال في المنطقة".

(خ)

ANHA