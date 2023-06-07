مركز توثيقي يكشف هوية ضحايا غرق المركب قبالة السواحل الجزائرية

ذكر مركز توثيق الانتهاكات أمس الثلاثاء، أن قارباً يحمل 22 مهاجراً سورياً بينهم نساء وأطفال؛ انطلق ليلة الإثنين من مدينة الأرهاط بولاية تيبازة الجزائرية باتجاه اسبانيا وأُبلِغ عن غرقه بعد ساعات.

لكن المركز حدّث معلوماته وأكد أن عدد السوريين في المركب الغارق كان 26 مهاجراً، ونشر اليوم، أسماء عدد من الضحايا الذين انتشلهم خفر السواحل الجزائرية، وهم: "صلاح يوسف، ياسمين جودت سعدي، حليمة محمد مصطفى، أديب دالي وزوجته (التي لم يعرف اسمها بعد)، فرمان أديب دالي، صلاح محمود يوسف، محمود كرعو خليل، الزوجان مسعود مصطفى محمد وعلا عبد الرزاق، لارين محمد، أميرة محمد حبش، أحمد كيكو؛ من مقاطعة كوباني.

الزوجان جميلة محمد علي وشيار محمد، وابنهما أزاد شيار خليل؛ من مقاطعة عفرين".

وإلى جانب الضحايا السوريين فقد 8 مهاجرون جزائريون حياتهم في المركب نفسه، بحسب المركز التوثيقي.

(ز س/د)

ANHA