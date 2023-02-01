مركز ستوكهولم للحرية.. تركيا زادت من هجومها على الصحفيين قبل الانتخابات

جددت تركيا هجومها على حرية الصحافة في عام 2022 قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2023، بما في ذلك سجن الصحفيين واستخدام السلطات التنظيمية لممارسة ضغوط مالية والاستفادة من قانون الإعلام الجديد الذي يفرض عقوبات بالسجن لنشر معلومات تراها أنقرة بأنها مضللة، بحسب مراجعة لمركز ستوكهولم للحرية.

وقالت جماعات حقوقية أن الاستبداد استمر في الانتشار في البلاد خلال العام، وظلت معظم وسائل الإعلام الرئيسية في تركيا تحت سيطرة الحكومة.

وووفقاً للجنة حماية الصحفيين (CPJ)، شهدت تركيا، من بين أكبر سجناء الصحفيين في جميع أنحاء العالم، زيادة كبيرة في عدد الصحفيين المسجونين في عام 2022، مع استخدام الحكومة للتشريعات الإعلامية كأداة إضافية لمقاضاة الصحفيين. وارتفع عدد الصحفيين المسجونين خلال العام من 18 إلى 40 صحفياً، من بينهم 25 صحفياً كردياً.

كما لفت المركز إلى استشهاد رفيقنا ومراسل وكالتنا عصام العبد الله، الذي استشهد بغارة جوية تركية في سوريا، أثناء تغطيته لغارات جيش الاحتلال على شمال وشرق سوريا، ، فيما أصيب مراسل قناة ستيرك الفضائية محمد جرادي بجروح.

ولا تزال تستخدم تركيا ذريعة "محاربة الارهاب" في البلاد، كدليل ضد الصحفيين في الغالبية العظمى من الإدانات. في معظم المحاكمات، تشتمل الأدلة عادةً على منشورات على وسائل التواصل الافتراضي أو قصص إخبارية أو مقالات أو نشرات تلفزيونية.

ووفقاً لأحدث مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود (RSF)، احتلت تركيا المرتبة 149 من بين 180 دولة في عام 2022.

ووفقاً لتقرير سنوي صادر عن فريدوم هاوس، استمرت حرية الإنترنت في الانخفاض للعام الرابع على التوالي في تركيا، وواجه الآلاف من مستخدمي الإنترنت، بمن فيهم أعضاء في المعارضة السياسية، تهماً جنائية بسبب أنشطتهم على وسائل التواصل الافتراضي خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

وأشار مركز ستوكهولم إلى أن السلطات التركية اعتقلت، في حزيران، 21 صحفياً في مدينة آمد، يعملون في جين نيوز ووكالة ميزوبوتاميا للأنباء. ومن بين الذين تم اعتقالهم رئيس تحرير وكالة ميزوبوتاميا للأنباء، عزيز أوروتش، ومديرة الأخبار في جين نيوز صفية ألاغاس، ورئيسة تحرير جين نيوز غولشين كوجوك.

(م ش)