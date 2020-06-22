مركز شراء الحبوب في منبج يبدأ بصرف فواتير القمح للمزارعين

وقال الرئيس المشترك لشركة تطوير المجتمع الزراعي في منبج حسين خليل لوكالة أنباء هاوار إنهم استلموا ما يقارب 6 آلاف طن من القمح حتى تاريخ اليوم، وبدأوا من اليوم أيضًا بصرف فواتير القمح للمزارعين الذين سلّموا محاصيلهم للشركة.

وحددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سعر الكيلو غرام الواحد من القمح بـ17 سنتًا أمريكيًا، تصرف للمزارع بالعملة السورية حسب سعر صرف الدولار في الأسواق.

وبحسب حسين خليل فإن شراء القمح من المزارعين كان على 3 درجات؛ الدرجة الأولى 170 دولار للطن الواحد، وللدرجة الثانية 168,30 دولار، وللدرجة الثالثة 166,60 دولار، وفي الدرجة الرابعة حسب الاجرام والشوائب ويتم حسمها من الدرجة الثالثة أيضًا.

ويأتي هذا في الوقت الذي ما زالت فيه عملية استلام محصول القمح في منبج مستمرة، إذ يؤكد خليل أنهم سيواصلون الاستلام حتى انتهاء المزارعين من تسويق محاصيلهم بالكامل.

(ج)

ANHA