مركز رنكين للطفولة في الحسكة ينظم احتفالية لذوي الاحتياجات الخاصة

بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون وحلول الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس مركز رنكين للطفولة في مدينة الحسكة، نظم، اليوم، المركز بالتنسيق مع هيئة الشؤون الاجتماعية في إقليم الجزيرة احتفالية للأطفال.

وأقيمت الاحتفالية التي حضرها العشرات من أعضاء المؤسسات والمراكز المدنية وأعضاء مجلس مقاطعة الحسكة والهلال الاحمر الكردي وذوي الأطفال، في صالة رشو الواقعة بحي المشيرفة.

وزُينت قاعة الاحتفال بصور القائد عبد الله أوجلان والشهيدة رنكين التي استشهدت في جبال كردستان (جودي)، بتاريخ 25 آذار 2018.

وخلال الاحتفالية ألقيت عدة كلمات من قبل الرئاسة المشتركة في هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة هندرين سينو، ومن قبل مصطفى نجار باسم عائلة الشهيد رنكين والناطقة باسم لجنة الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة عفاف حسكي.

وبينت هندرين في بداية حديثها، أنهم يحيون اليوم العالمي لمتلازمة داون (متلازمة السعادة) (۲۱ آذار) والذكرى السنوية الثالثة لتأسيس مركز الشهيدة رنكين لذوي الاحتياجات الخاصة، وقالت،" المركز أصبح بداية الأمل للأطفال في الحياة الاجتماعية ليضمن لهم حقوقهم في التعليم ودمجهم مع مجتمعهم".

وبارك مصطفى نجار الذكرى السنوية الثالثة لافتتاح المركز، وشكر كوادره على تقديمهم الدعم للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

منوهًا إلى أنه "بفضل الشهداء تحققت المنجزات العظيمة، وبتضحياتهم تعيش شعوب المنطقة بأمان واستقرار".

وأكدت عفاف حسكي أنه يجب التركيز على المركز وتقديم الدعم اللازم له، لأنه مركز مهم ويقدم الدعم النفسي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبعد ذلك تم تقديم فقرات رقص متنوعة من قبل أطفال المركز، ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم أعضاء مركز الثقافة والفن في مدينة الحسكة فقرة مسرح (سكيتش) عن كيفية انضمام الأطفال إلى المركز.

واختتمت الاحتفالية بتوزيع هدايا على الأطفال من قبل مركز الشهيدة رنكين وكروب جميلات روج آفا والهلال الأحمر الكردي، وتضمنت حقيبة إسعافات أولية وأدوات تعقيم وملابس.

هذا وافتتحت هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل المركز الأول المختص لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة باسم الشهيدة رنكين للطفولة في حي تل حجر بمقاطعة الحسكة، الذي يستقبل الاطفال من 4 سنوات حتى ۱۲ سنة، حيث تم احتضان حالات (متلازمة داون – صعوبات لتعلم - النطق - التوحد - الصم والبكم) ويتم تدريبهم وتأهيلهم وفق برامج تدريبية مختصة.

(ب ر/سـ)

ANHA