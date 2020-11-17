مركز ناحية عين عيسى يتعرّض للقصف يتعرّض القسم الشمالي من مركز ناحية عين عيسى للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. خبر 17 تشرين الثاني 2020, الثلاثاء - 20:28 2020-11-17T20:28:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء القسم الشمالي من مركز ناحية عين عيسى. إقرأ أيضاً إصابة 3 مدنيّين جرّاء القصف التّركيّ على مركز ناحية عين عيسى أُصيب 3 مدنيّين بجراح جرّاء قصف جيش الاحتلال التّر... مجالس وأحزاب إيزيديّة تدعو المجتمع الدّوليّ للاعتراف بالإدارة الذّاتيّة ورفض اتّفاقيّة شنكال دعت أحزاب ومجالس إيزيدية في شنكال والخارج، المجتم... جيش الاحتلال يقصف قرى ريف ناحية عين عيسى تعرضت قرى هوشان والخالدية وسيدا غربي ناحية عين عيس... الموقع القديم