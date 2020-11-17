أخبار عاجلة!إصابة 3 مدنيّين جرّاء القصف التّركيّ على مركز ناحية عين عيسى

مركز ناحية عين عيسى يتعرّض للقصف

يتعرّض القسم الشمالي من مركز ناحية عين عيسى للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
خبر 2020-11-17T20:28:00 مركز الأخبار

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء القسم الشمالي من مركز ناحية عين عيسى.


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