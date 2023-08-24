مركز ميترو لحماية حقوق الصحفيين يستنكر استهداف الصحفيين من قبل دولة الاحتلال التركي

نشر مركز ميترو لحماية حقوق الصحفيين بياناً بشأن الهجوم الذي شنته الدولة التركية المحتلة يوم أمس على طاقم قناة (JIN TV) في شمال وشرق سوريا، والذي أسفر عن استشهاد عامل في القناة وإصابة مراسلة.

وجاء في بيان مركز مترو أن هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها الدولة التركية المدنيين بالطائرات، وقال: “في 13 تشرين الأول 2019، تعرض رتل من مركبات المدنيين للقصف في سري كانيه، استشهد 11 شخصاً وأصيب 74 آخرون جراء الهجوم. وفي ذلك الهجوم، استشهد مراسل وكالة أنباء فرات سعد أحمد وأصيب سبعة صحفيين آخرين، بينهم أجانب”.