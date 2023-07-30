مركز معالجة الأروام السرطانية في الرقة تخفيف عن المرضى والعلاج مجاني

افتتحت لجنة الصحة في مجلس الرقة المدني، في 12 تموز الجاري، مركزاً لمعالجة الأورام السرطانية في مشفى الرقة، ليكون بذلك المركز الأول في شمال وشرق سوريا في هذا التخصص.

ويهدف المركز الذي يضم كادراً طبياً مؤلفاً من 24 شخصاً، إلى تحفيف أعباء العلاج عن المرضى وذويهم، وتقديم الجرعات العلاجية مجاناً.

وحسب مديرة المركز، آهين محمد، فإنهم سجلوا منذ افتتاحه أكثر من 130 حالة مرضية من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

ويقدّم المركز للمريض المعاينة والتشخيص المرضي والتحاليل، وتحديد مواعيد الجرعات العلاجية بشكل مجاني.

ويضم المركز أقساماً عدة "التمريض، فنيي التخدير، أطباء أورام، أطباء الدعم النفسي للتثقيف الصحي، والصيادلة، ومكتب للتنسيق من أجل التعامل مع الجمعيات والمنظمات الإنسانية لتأمين العلاجات".

ويوفر المركز 8 أنواع من الجرعات الكيمياوية " ميثوتركسيت، سيلين، وكاكا أبلان، سيتارابين، روماسين، إيتوبوسيد، وفلوجرين"، ويجري العمل على تأمين عدد أكبر من الجرعات، وفق مديرة المركز.

ونوّهت آهين محمد أنهم قدموا حتى الآن جرعات كيمياوية خاصة بمصابي السرطان لـ 8 مرضى من مدينة الرقة ومنبج ودير الزور.

هند محمد (50 عاماً) مصابة بالسرطان منذ عام 2018، كانت تضطر للسفر إلى مدينة حماة لتلقي الجرعات، وتعاني من مشقة السفر وتكاليف العلاج الباهظة، ستتلقى جرعات العلاج من مركز معالجة الأروام السرطانية في مدينة الرقة.

وعن ذلك تقول: "كنت أتكبّد تكاليف باهظة ومشقة كبيرة، واليوم قسم الأروام سيخفف عني كثيراً وسأحصل على العلاج من مدينة الرقة مجاناً".

عبد الكافي الأحمد (80 عاماً) من قرية ميسلون في ريف الرقة الشمالي، تلقّى قبل أيام، أول جرعة علاج من المركز، قال: "أتلقى العلاج من مرض السرطان، وسأتخلص من مشقة السفر لمدينة دمشق، وسأتلقى العلاج في مدينة الرقة".

وأضاف الأحمد "أخذت أول جرعة في المركز بمدينة الرقة، وحصلت عليها مجاناً".

ويفتتح المركز أبوابه طيلة أيام الأسبوع عدا الجمعة، حيث يداوم طبيب الأروام من الأحد إلى الخميس، ويقتصر يوم السبت على إجراء التحاليل للمرضى وتسجيلهم.

(خ)

ANHA