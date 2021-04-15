مركز جيان كوفيد – 19: أعداد الوفيات بسبب كورونا في تزايد

وتواجه مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا هجمة شرسة لفيروس كورونا، ففي وقتٍ سابق، حذّرت هيئة الصحة للإدارة الذاتية خلال مؤتمرٍ صحفي، من كارثة إنسانية وشيكة جرّاء تفشي فيروس كورونا في المنطقة، مشددة على أنّ المنطقة تعاني من هجمة شرسة للموجة الثالثة للفيروس، مؤكّدةً أنّها أصبحت تفتك بالمنطقة عموماً ومناطق شمال وشرق سوريا تحديداً.

وفي هذا السياق، قال المدير الإداري لمركز جيان كوفيد - 19في مدينة قامشلو، بهاء حبو: "إنّ المركز مع كوادره الطبية في حالة تأهّب تامّ لاستقبال المصابين بالفيروس، الّذين يتمّ نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الكردي، أو الذين ينقلون إلى المركز من قبل ذويهم".

وأوضح حبّو: "أنّ 38 مصاباً بالفيروس يتلقّون الرعاية الصحية اللازمة في المركز الآن، بينهم 3 مصابين حالتهم حرجة، بينما يتماثل الآخرون للشفاء".

مضاعفات الفيروس

وحول الأعراض التي تنتاب المصاب، أشار حبو إلى: "أنّ بعضهم يعاني من ضيق التنفّس، وارتفاع حرارة الجسم، بينما يشتكي آخرون من آلام جسدية، يرافقها التهاب أمعاء وإسهال وألم الكلى، وما يودي بحياة المصاب انخفاض نسبة الأوكسجين في الدم الأمر الذي يسبب جلطة مميتة".

وبيّن بهاء حبو: "أنّه وفي ظل عدم وجود علاج ثابت للفيروس في الوقت الراهن، يعدّ إدخال كمية كافية من الأوكسجين إلى الرئتين بينما يحارب الجهاز المناعي الفيروس، أهمّ عنصر في رعاية المرضى الذين يعانون من إصابة حادة بكورونا، فضلًا عن إعطائهم بعض المضادّات الحيوية".

وأكّد حبو أنّ: "الموجة الثالثة لوباء كورونا تعدّ الأكثر خطورة والأسرع انتشاراً من الموجات التي سبقتها، وتصيب كافة الفئات العمرية، فيما تشكّل خطراً على الفئة الأكبر سنّاً، أي الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 45 عاماً وما فوق".

ولفت حبو: "يتمّ تخريج المصاب من المركز، وفقاً لاختلاف درجة تأثير الفيروس على المصاب، فالحالات الحرجة تحتاج إلى وقت أطول للبقاء تحت الرعاية الصحية".

ارتفاع نسبة الوفيات

وأوضح حبو أنّ: "نسبة الوفيات ازدادت في الفترة الأخيرة، حيث يصل عددهم يومياً إلى ما يقرب من 3 إلى 6 حالات وفاة، بينما تتماثل أعداد كبيرة للشفاء".

وناشد المدير الإداري لمركز جيان كوفيد – 19، بهاء حبو، في ختام حديثه: "منظمة الصحّة العالمية بتأمين اللّقاحات لمناطق شمال وشرق سوريا لتلافي الكارثة الإنسانية الوشيك حدوثها". داعياً الأهالي إلى الابتعاد عن التجمّعات والالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة كارتداء الكمّامة والقفازات.

ويشار إلى أنّ مركز جيان كوفيد – 19 وضع في الخدمة منذالـ 20 من كانون الأول / ديسمبر العام الماضي، ويضمّ 76 سريراً للمرضى المصابين بفيروس كورونا، ويساهم في تقديم الرّعاية الصحية الكاملة للمصابين بشكل مجّاني.

(إ)

ANHA