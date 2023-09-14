مركز جميل هورو للثقافة والفن يعزّي بوفاة الفنان بيتوجان

فارق الفنان الكردي بيتوجان الحياة، عن عمر ناهز الـ 68 عاماً، بتاريخ 12 أيلول الجاري، بعد صراع مع مرض السرطان، في هذا الصدد أدلى مركز جميل هورو للثقافة والفن اليوم ببيان، بحضور عضوات وأعضاء وإداريي وإداريات حركة الهلال الذهبي ومركز جميل هورو للثقافة والفن في مركزهم الواقع في حي الأشرفية بمدينة حلب، وقرئ البيان من قبل إدارية مركز جميل هورو، هديات عثمان.

وجاء في البيان: "نعزي عائلة الفقيد الفنان الكبير ذي الإحساس الراقي بيتوجان ونعزي جميع فناني كردستان، باسمنا مركز جميل هورو للثقافة والفن وباسم مركز الشهيدة برجم".

تابع البيان "ولد الفنان بيتوجان عام 1955 في فارقين التابعة لديار بكر وهو من أهم الفنانين الكرد المعاصرين على ساحة الفن الكردي، حيث إنه كان مؤلفاً وملحناً وعُرف بأغانيه الرومانسية والوطنية، وكانت أولى أغنياته (agir ketiye dilemin)، وأصدر أربع ألبومات وسط ظروف صعبة خلال مسيرة حياته الفنية، كما أنه قضى 6 أعوام من حياته في السجون التركية بعد اعتقاله عقب انقلاب 12 أيلول بسبب نشاطه السياسي".

أشار البيان إلى معاناته بالقول "قضى أعوامه الأخيرة في ألم ومرض كبيرين بعد إصابته بمرض السرطان الذي أنهى حياته وفقدنا بذلك قامة فنية كبيرة".

(ن ش/ف)

ANHA