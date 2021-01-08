مركز جديد لعلم المرأة (الجينولوجيا) في مقاطعة الشهباء

تأسس علم المرأة (الجينولوجيا) بشكل فعلي خلال كونفرانس عُقد عام 2015 بناء على توجيهات وأفكار القائد عبد الله أوجلان، فهو علم يهدف إلى البحث الدائم عن الحرية، وإعادة هيكلة علم الاجتماع الحالي.

ويهدف علم الجينولوجيا إلى إيصال فكرة حرية المرأة وأخلاقها ونشاطها الى المجتمع، لذا يقوم العلم على تحليلات وتطوير المشاريع المتعلقة بالمرأة لبناء مجتمع معاصر.

بعد الاحتلال التركي لمقاطعة عفرين عام 2018، وهجرة أهالي عفرين إلى مقاطعة الشهباء، تستعد لجنة الجينولوجيا لافتتاح مركز جديد في مقاطعة الشهباء لعلم المرأة "الجينولوجيا".

عضوة لجنة الجينولوجيا، زهريبان الحسين قالت إن أعمال مركز الجينولوجيا الذي كان موجودًا في عفرين توقفت بسبب الهجمات التركية والاحتلال التركي لعفرين وهجرة أهلها إلى مقاطعة الشهباء، ويتم حاليًّا الاستعداد لإعادة فتح مركز جديد في مقاطعة الشهباء.

وتابعت زهريبان "إن علم الجينولوجيا واسع جدًّا فهو يعتبر أساسًا للمجتمع، ونحن بدورنا سنعمل بجد على إيجاد حلول للمشاكل التي تخلقها الهجرة وتحليلها".

وأضافت زهريبان "هناك العديد من الأشخاص لا يعلمون ماذا يعني علم المرأة (جينولوجيا)، لذا سنعمل على تنظيم الدورات التدريبية والفعاليات المنوعة، ومحاضرات حول (المرأة والهجرة، المرأة والعائلة، المرأة والمجتمع، والعديد من المواضيع الأخرى التي تتعلق بالمرأة) لإيصال المفهوم الصحيح لهذا العلم".

ودعت زهريبان جميع النساء إلى السعي من أجل التعرف على معنى علم المرأة، "لأنها بمعرفتها لهذا العلم ستدرك نفسها وجوهرها، وتدرك كل من حولها".

هذا ومن المقرر أن يفتتح المركز الجديد لعلم المرأة خلال احتفالية ستقام بمقاطعة الشهباء في 9 كانون الثاني الجاري.

(ك)

ANHA