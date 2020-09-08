مركز إسرائيلي: من طرابلس الليبية إلى طرابلس اللبنانية.. الهدف التركي هو مصر

ويسلط الانفجار الأخير في مرفأ بيروت الضوء على تعاون تركيا الدفاعي المتنامي مع إيران ومصلحتها الاستراتيجية في لبنان، الأمر الذي يسهل جدول أعمال أنقرة الاستفزازي والمثير للقلق في شرق البحر المتوسط، وذلك بحسب تحليل لمركز بيغن – سادات الإسرائيلي.

وأثار الانفجار الأخير المميت والمدمّر في بيروت أسئلة أكثر مما أُجيب عليها، بل إن "الإجابات" التي توصل إليها المجتمع الدولي قد حجبت من بعض النواحي القضايا الأساسية.

وبحسب أحد المفتشين، فإن نترات الأمونيوم المخزنة في المستودع في بيروت مطابقة للمادة التي استولت عليها اليونان من شحنة تركية كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة في ليبيا في 10 يونيو / حزيران 2020، حيث كان من المفترض، على ما يبدو، إرسالها إلى الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الوطني والمرتزقة المدعومين من تركيا.

وإذا كان هذا الكلام دقيقًا، فإن هذا يضفي مصداقية على الشائعات المتزايدة حول تعاون إيران مع تركيا في مجموعة متنوعة من الأمور -خاصة إن حزب الله المدعوم من ايران متهم بتخزين نترات الامونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت- بما في ذلك ليس فقط "خط الدفاع" التركي في ليبيا ولكن أيضًا، كما تظهر الأدلة بشكل متزايد، استراتيجيتها الجيوسياسية الشاملة، وما حصل في بيروت قد تعتبر انفراجة جديدة بالنظر إلى أن تركيا وإيران نسقتا بشكل متزايد أنشطة وأجندات وكلائها المختلفين والتحركات الجيوسياسية.

ولم يتحدد بعد ما إذا كان استحواذ تركيا حديثًا أم أن هذا المستوى من التعاون الدفاعي يعود إلى عام 2013، عندما كانت إيران وتركيا تعملان معًا على مخططات لخرق العقوبات.

ويسلط تفجير بيروت الضوء على قضية أخرى تم التغاضي عنها بشدة، ألا وهي تورط تركيا في طرابلس اللبنانية (النقطة المحورية للنشاط الإسلامي في البلاد) والذي يعود إلى سنوات.

ومنذ عام 2012، انخرطت أنقرة في الجهود المبذولة لتعزيز السياحة مع لبنان، حيث يتناسب لبنان مع "خط الدفاع" الأيديولوجي لأردوغان من حيث أنه كان ذات يوم جزءًا من الإمبراطورية العثمانية، وبالتالي يتوافق مع أجندته لاستعادة الإمبراطورية العثمانية الجديدة.

فنية أردوغان الحقيقية، بعيدًا عن تهدئة المشاعر القومية أو الإسلامية، هي تحقيق الهيمنة العملية على البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط عن طريق الاستراتيجية البحرية والوصول أو السيطرة الكاملة على أهم طرق وممرات التجارة الاستراتيجية.

وبالإضافة إلى أن هناك فرصة للتجارة في لبنان، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المزري في لبنان، وبحث تركيا اليائس عن أسواق جديدة، حيث تستمر الليرة في الوصول إلى مستويات منخفضة جديدة، واستعدادها لإرسال سلع بأسعار معقولة إلى لبنان كجزء من المنفعة المتبادلة، وكجزء من حملة التأثير، يمكن للبنان أن يكون الى جانب أنقرة في المواجهة الحاصلة في شرق البحر المتوسط إذا وجدت الحكومة أنه من المفيد الوقوف إلى جانب أنقرة.

وهكذا تستغل تركيا الأزمة الأخيرة لتصوير نفسها على أنها فارس أبيض، وبأنها تقدم مساعدات غزيرة، حتى لو كانت على حساب الشعب التركي.

وفي غضون ذلك، تعمل تركيا على تعزيز قوتها في جميع المجالات، وسيكون التحالف مع لبنان بمثابة نقطة انطلاق أخرى لسيطرة أنقرة على شرق البحر المتوسط.

وأثار تدخل تركيا غير المرغوب فيه في شرق المتوسط سلسلة من ردود الفعل الدبلوماسية، وأعلنت اليونان ومصر عن منطقة اقتصادية خالصة تؤكد بشكل فعال على حدودهما المشتركة، وتتحدى الطموحات التركية والليبية لاستكشاف الغاز في المنطقة والاتفاق البحري المشترك بينهما.

وكما أعلنت إيطاليا عزمها الانضمام إلى مشروع شرق البحر المتوسط بين إسرائيل واليونان وقبرص، وكما تعزز إسرائيل وقبرص تعاونهما على الجبهات العسكرية وتندمجان بشكل متزايد مع مصر لعرقلة "عقيدة الوطن الأزرق" البحرية القومية التركية، والتي تهدف إلى خلق هيمنة تركية على شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

واستيلاء تركيا الوقح على الأراضي خلق معارضة كبيرة ووحد مصر وفرنسا واليونان وعدد من الدول الأخرى، والتي أثبتت نجاحها في الصومال وأصبحت الآن تتزايد، وهكذا في باكستان وإندونيسيا وحتى أفغانستان وبين الجالية الهندية المسلمة.

وفي حين أن تركيا لديها بالتأكيد مصالح وأهداف في شرق البحر الأبيض المتوسط، من خلال خلق صراع رجعي فوضوي بين خصومها، فإنها قادرة على تحقيق المزيد من التقدم في اليمن، الذي يربطها بالصومال وليبيا ويمنحها ممرًّا للبحر الأحمر ذات الأهمية الاستراتيجية.

فبعض أصحاب المصلحة، بما في ذلك الصومال وإثيوبيا، يخضعون بالفعل لتأثير أنقرة، ومصر هي القوة المهيمنة في البحر الأحمر، وربما تخطط تركيا لإيجاد طريقة لتقسيم التحالف الأمني الأخير بقيادة السعودية لدول الساحل.

وقد يكون هدف تركيا هو محاصرة مصر وإضعافها على ثلاث جبهات: من خلال توريطها في حرب استنزاف في ليبيا، وإشراكها في نزاع منخفض الدرجة مع إثيوبيا بشأن المخاوف الإنسانية المتعلقة بسد النهضة، وعلى الجبهة البحرية، مما أدى إلى تقويض تعاونها مع الصومال وإثيوبيا، الأمر الذي من شأنه أن يفتح مصر أمام تهديدات القرصنة والتوغلات والصراعات البحرية الصغيرة وحتى الإرهاب.

وسيؤدي هذا إلى انقسام القوات المصرية، التي تواجه تهديدات مستمرة من داعش في سيناء، على جبهات متعددة، مما يجعل كل مجموعة غير فعالة.

(م ش)