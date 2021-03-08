مركز حماية حقوق المرأة: لن نهدأ حتى نحقق للنساء المساواة والسلام والطمأنينة

يصادف اليوم، 8 آذار اليوم العالمي للمرأة، وبهذه المناسبة أصدر مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا، بيانًا، هنأ من خلاله المناسبة على النساء، وأكد على مواصلة النضال حتى تحقيق المساواة والسلام والطمأنينة للنساء.

وجاء في نص البيان:

"بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نتقدم بأحر التهاني الى النساء اللواتي سطرن ملاحم بطولية بدفاعهن عن أرض الوطن ونستذكر مقاومة ونضال تلك النسوة اللواتي قدمن الغالي والنفيس ليصلن بنا الى هذا اليوم العظيم، ونحن على درب نضالهن سائرات، ولن نهدأ الى أن نحقق للنساء في مجتمعنا المساواة والسلام والطمأنينة.

كما نجدد عهدنا لكافة النساء اللواتي يقبعن تحت ظروف لا إنسانية ومأساوية في المعتقلات ومخيمات اللجوء بأننا سنجهد من أجل إحقاق الحق لهن، ولن نصمت إزاء ما يتم ارتكابه من جرائم بحقهن.

وسنعمل مع الجهات المعنية الدولية منها والإقليمية والمحلية على معاقبة المجرمين الذين عاثوا فسادًا في أرضنا ووطننا وارتكبوا أبشع الجرائم بحق النساء في كافة أرجاء سورية وشمال وشرقها بالأخص، وبهذه المناسبة نستنكر استقبال إقليم كردستان للمتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في سوريا والذين قتلوا بأبشع الصور(السياسية هفرين خلف) حيث كانت تسعى إلى إرساء السلام في سوريا، ودون أن يرف لهم جفن، والذين لا يأبهون بل يشجعون على ارتكاب مأموريهم لتلك الجرائم بحق النساء والأطفال في كل من عفرين ورأس العين وغيرهما من المدن السورية المحتلة".

وتابع البيان بتقديم عدة مطالب لجهات دولية تتضمن ضرورة العمل على حماية حقوق المرأة وإنهاء المأساة السورية "بمناسبة هذا اليوم الذي يحتفل به النساء في كافة أرجاء المعمورة بالنجاحات والانتصارات التي حققتها المرأة، نطالب الجهات الحقوقية والسياسية الدولية والإقليمية المحلية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ممثلة برئيسها السيد أنطونيو غوتيريش وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ممثلة برئيستها السيدة فومزيلي ملامبو نكوكا بـ:

- العمل على إنهاء المأساة السورية وإنهاء الاحتلال ومعاقبة المجرمين المتورطين في الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية.

- الضغط على كافة الجهات لإطلاق سراح جميع النساء المعتقلات في السجون في كافة المناطق السورية.

- تأمين العودة الآمنة لجميع اللاجئين والنازحين الى مساكنهم وأراضيهم.

- إيجاد حلول سلمية وموضوعية للنساء والأطفال في مخيمات الهول وروج وغيرهما، والعمل على عودتهم الى أوطانهم.

مرة أخرى نجدد عهدنا على حماية حقوق النساء والعمل على تحقيق الحرية والعدالة والمساواة لهن.

كل عيد وأنتن بخير".