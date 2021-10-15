مركز غسيل الكُلى.. إنجاز كبير للإدارة الذاتية تَحقق لخدمة المواطنين

مع اندلاع ثورة شمال وشرق سوريا، وتأسيس الإدارة الذاتية عام 2018 وتشكيل عدة هيئات لها، سعت الإدارة جاهدة إلى مساعدة المجتمع من كافة النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية وغيرها، ولعبت دوراً هاماً في تلبية معظم احتياجات ومطالب الأهالي.

ومن بين هيئات الإدارة التي لعبت دوراً ريادياً "هيئة الصحة"؛ حيث عملت باستمرار في سبيل تطوير القطاع الصحي في المنطقة، بعد أن كانت مهمشة من قبل حكومة دمشق. وافتتحت عدة مراكز ومشافي صحية، منها "مشفى جيان GOVID-19، ومشفى القلب والعين وعيادات الشعب والأطراف الصناعية ومركز الرنين المغناطيسي"، إضافة إلى افتتاحها لمركز غسيل الكلى في الـ 30 أيلول/ سبتمبر نظراً لحاجة الأهالي الماسة لهذا المركز.

وافتتحت هيئة الصحة مركز غسيل الكلى مجاناً في حي علايا بمدينة قامشلو كخطوة أولية لها، حيث يضم المركز عدة أقسام "مخبر وصالة غسيل الكلى وإسعاف وصيدلية وغرفة التحلية".

إقبال كبير للأهالي

وبهذا الصدد، قال مدير مركز غسيل الكلى في قامشلو، رافع عباس، لوكالتنا، إنهم افتتحوا المركز لمساعدة الأهالي صحياً ومادياً، وبيّن: "معظم المرضى الذين يعانون من مرض في الكلى، كانوا يلجؤون إلى مركز غسيل الكلى في المشفى الوطني التابع لحكومة دمشق، ومع الأسف لم يتمكن ذلك المركز من تلبية كافة احتياجات المرضى، نظراً لتعطل معظم أجهزته".

وأكد عباس أنهم نظموا العمل في المركز على أساس دوامين، الأول يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً، أما الأخر فيبدأ الساعة الـ12 ظهراً، وكل جلسة تستمر نحو 4 ساعات، وقال: "في حال وجود حالات إسعافية في المركز، يستمر الكادر الطبي في العمل إلى ساعات متأخرة".

ويحتوي المركز على 6 أجهزة متطورة ، واحدة منها خصصت للحالات الإسعافية.

وتابع عباس: "منذ عدة أيام دخل المركز الخدمة رسمياً، ولاحظنا الإقبال الكبير للأهالي عليه. وحتى قبل افتتاحنا للمركز زارنا العديد من المرضى للاستفسار عن توقيت افتتاحه للبدء بتلقّي العلاج فيه"، مؤكداً أن المركز يستقبل أهالي قرى وبلدات وأحياء مدينة قامشلو، إضافة إلى أهالي شمال وشرق سوريا، وقد وصل عدد المرضى في المركز إلى 25 مريضاً.

'نحن سعداء جداً بافتتاح مركز غسيل الكُلى'

بدوره، قال المريض شفكر عباس من أهالي مدينة قامشلو، إنه يزور المركز ثلاث مرات في الأسبوع لغسيل الكلية، وأضاف: "أعاني من مرض الكلى منذ حوالي العامين، وعندما سمعت بافتتاح مركز غسيل الكلى من قبل هيئة الصحة، باشرت بتلقّي العلاج في المركز".

وأكد شفكر عباس: "قبل الآن لم يكن هناك مراكز لغسيل الكلى في المنطقة إلا في المشفى الوطني التابع لحكومة دمشق، ولكن معظم الأجهزة كانت معطلة وغير متطورة، لذلك كانت تؤدي إلى مشاكل صحية وفيروسية لبعض المرضى، أما مركز غسيل الكلى التابع للإدارة الذاتية فهو يقدم خدمة جيدة، وكافة أجهزته جديدة ومتطورة، فكل جلسة غسيل كلى في هذا المركز يضاهي عشر جلسات في المشفى الوطني".

وبدوره، بيّن المريض عبدالكريم سليمان أن "هذه الجلسة هي الثالثة التي أجريها في المركز، ويعد هذا المركز إنجازاً كبيراً لخدمة المواطنين".

وتوجه سليمان بالشكر إلى كافة الأطباء والممرضين القائمين في المركز، على الخدمة الكبيرة التي يقدمونها لهم، وقال: "هناك اعتناء كبير بالمرضى من قبل الأطباء والممرضين، ونرى الاهتمام الملحوظ بنظافة المركز وتأمين كافة المستلزمات الصحية للمرضى، نحن سعداء جداً بافتتاح هذا المركز".

(آ)

ANHA