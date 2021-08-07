مركز باقي خدو للثقافة والفن يحيي سنوية الفنانين الراحلين محمد غازي وحافظ كور

وأقيمت مراسم الاستذكار في باحة مركز باقي خدو للثقافة والفن بمقاطعة كوباني، وشارك فيها العشرات من أهالي مدينة كوباني، وبحضور ممثلين عن الإدارة الذاتية في إقليم الفرات.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة في إقليم الفرات رودين يوسف التي استذكرت الفنانين الراحلين محمد غازي و حافظ كور, اللذين قدما أغاني فلكلورية وشعبية لشعبهم, وكرسا حياتهما لخدمة الفلكلور الكردي.

وشددت رودين يوسف على ضرورة الحفاظ على ميراث الفنانين الراحلين.

وبدوره ألقى كامل حسن كلمة باسم فناني كوباني قال فيها: "عندما يرحل من بيننا فنان يتألم جميع الشعب الكردي, والفنانان خدما كثيراً الفن الكردي".

وبعد ذلك تم عرض سنفزيون عن حياة الفنانين حافظ كور و محمد خليل غازي ومسيرتهما الفنية.

ثم قدم ١٨ فناناً من فناني مدينة كوباني 17 أغنية فلكلورية وشعبية إهداءً لروح الفنانين الراحلين حافظ كور و محمد خليل غازي.

(ج ع/ك)

ANHA