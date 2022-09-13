مركز استلام القطن في مقاطعة الحسكة يستلم 200 طن من القطن

بدأت شركة تطوير المجتمع الزراعي التابعة للإدارة الذاتية في مقاطعة الحسكة باستلام مادة القطن من المزارعين، عقب تحديد الإدارة الذاتية تسعيرة شراء القطن في الـ 4 من أيلول الجاري بـ 4300 ل.س للكيلو غرام الواحد.

وخصصت الإدارة الذاتية مركز "محلج القطن" في مدينة الحسكة كمركز وحيد ورئيس لاستلام القطن من المزارعين ضمن مقاطعة الحسكة، ومركز السبعة كيلو في ريف دير الزور الشمالي كمركز لمزارعي دير الزور، ومركز الرقة لاستلام القطن من مزارعي منطقة الفرات.

وتستلم شركة تطوير المجتمع الزراعي القطن من المزارعين في مركز محلج القطن بالحسكة وفق آلية استلام تسهل على المزارع تسليم محصوله، دون أن يواجه أي معوقات، متمثلة في أخذ شهادة منشأ من مراكز الإرشاد الزراعي في منطقته، بالإضافة إلى صورة عن بطاقته الشخصية، وفق ما أوضحه الإداري في مركز "محلج قطن" بالحسكة، محمود محمد.

وتتم عملية استلام محصول القطن من المزارعين بعد الاطلاع على وزن الكمية، وفحص العينات من قبل الخبراء في مركز الاستلام، إذ يختلف السعر باختلاف "الجودة والرطوبة والنظافة".

وترفض شركة تطوير المجتمع الزراعي استلام القطن الذي تتجاوز نسبة الرطوبة فيه الـ 23 بالمئة، بينما تتساهل في استلام الأقطان التي تصل فيها نسبة الرطوبة بين الـ 10 والـ 23 بالمئة، فيما تخصم نسبة مئوية من السعر بشكل تقديري، إذا زادت نسبة الأوساخ عن الـ 10 في المئة.

وعن الكمية التي استلمها المركز منذ افتتاح أبوابه، قال محمود محمد "وصلت الكمية المستلمة حتى الآن 200 طن"، مشيراً إلى أن عملية الاستلام ستستمر حتى انتهاء كافة المزارعين من تسليم محصولهم.

هذا وتصل الطاقة الاستيعابية لمحلج القطن في مدينة الحسكة إلى 150 ألف طن.

وكانت الإدارة الذاتية قد أشارت في بيانها عند تحديد تسعيرة القطن إلى أن المساحة المزروعة بالقطن في مقاطعة الحسكة بلغت 161 ألف دونم.

(ن م/أم)

ANHA