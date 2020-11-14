مركز اقتصاد المرأة في منبج يبدأ بقطاف الزيتون

ويهدف مركز اقتصاد المرأة منذ افتتاحه عام 2017 إلى دعم النساء من خلال مشاريع عدة لتفعيل دورها وتوفير فرص وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسواق، وعلى وجه الخصوص في المشاريع الزراعية.

مع بدأ موسم قطف زيتون، باشرت عضوات مركز اقتصاد المرأة مع خمس عاملات جني الزيتون في إحدى المزارع التي تتبع لمركزهم جنوب غرب مدينة منبج.

وتقدر مساحة الأرض بـ 2 هكتار، وتتضمن ما يقارب 400 شجرة لزيتون وعنب ورمان وجوز.

عائشة داود، الإدارية في مركز اقتصاد المرأة في منبج، قالت بأنهم في الفترة الحالية يجنون محصول الزيتون الذي يوفر فرص عمل للنساء.

ويرسل مركز اقتصاد المرأة قسمًا من محصول الزيتون إلى المعصرة لاستخراج الزيت، والقسم الباقي يتم تسويقه إلى أسواق المدينة لبيعه.

ويعود مردود إنتاج الموسم إلى مركز الاقتصاد لفتح مشاريع اقتصادية خاصة بالمرأة، تعود بالفائدة على جميع نساء المدينة.

عائشة داود قالت في ختام الحديث إنهم دائمًا يهدفون إلى توفير فرص عمل لأكبر شريحة من النساء في المدينة والريف.

(س و)

ANHA