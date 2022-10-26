مركز الثقافة والفن في تل براك ينظم أمسية شعرية وغنائية

حضر الأمسية ممثلون وممثلات عن المؤسسات المدنية والعسكرية في ناحية تل براك بمقاطعة قاشملو والأحزاب السياسية والشبيبة الثورية والعشرات من أهالي الناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء بدأت الأمسية بكلمة ترحيبية من قبل الرئيسة المشتركة لمركز الثقافة والفن في الناحية ربا سويد التي رحبت من خلالها بالحضور وأثنت على دور لجان الثقافة والفن في إحياء العادات والتقاليد وأهمية دعم المواهب الشابة.

وخلال الأمسية ألقيت قصائد شعرية من قبل كل من الشاعر طلال العيسى وهايل الهلوش والشاعر تاج عرب والشاعر الصغير مازن الثلاج حيث صورت القصائد الأم المكافحة وعبرت عن حب الوطن والالتزام بنهج الشهداء. ليتبع ذلك وصلة غنائية على آلة الربابة قدمها الفنانان طلب الناظر وراكان خليل.

كما ألقت الإدارية في مؤتمر ستار في تل براك عليا عويس كلمة أكدت من خلالها على أهمية الثقافة والفن في أي مجتمع وعلى الترابط بين المكونات.

كما حثت عليا على وحدة الشعوب والمكونات وقالت: "أبناء الجزيرة إن الله يجمعنا فلا يفرقنا بالأرض الطغيان حيث أصبح الهلال صليباً يوحدنا وجمع القوم إنجيلاً وقرآناً يداً بيد نبني وحدتنا فلا يهمنا أن نكون أبناء كاوا أو غسان".

تبع ذلك رقصة فلكلورية قدمتها " فرقة الشهيدة ديلان " للفتيان.

لتنتهي الأمسية بالرقصات الشعبية العربية والكردية.

(ع ع/سـ)

ANHA