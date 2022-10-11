مركز علم جنولوجيا في الطبقة يطلق حملة تشجير ويهديها لروح لشهيدة ناكهان أكارسال

شارك في الحملة ممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة الطبقة وريفها، ومكتب تجمع نساء زنوبيا، ووجهاء وشيوخ العشائر، وعضوات اتحاد المرأة الشابة، وحركة الشبيبة الثورية السورية، والمجالس العسكرية، وفدراسيون جرحى الحرب.

بدأت الحملة بكلمة افتتاحية باسم مركز دراسات وأبحاث علم جنولوجيا في الطبقة، ألقتها الإدارية ماريا إسماعيل، التي قالت فيها "الإنسان الذي ابتعد عن الطبيعة أصبح غريباً عن ذاته وعن المرأة والمجتمع أيضاً"، ونوهت أن الجنولوجيا علم يهتم بالطبيعة ويتولى مهمة ترسيخ ثقافة تؤمن بالطبيعة وتحترمها.

ولفتت ماريا إسماعيل الانتباه إلى مفهوم القائد عبد الله أوجلان حول الأيكولوجيا، ولخصته بالقول: "إن الذهنية المحرومة من علم البيئة لا تستطيع أن تحمي نفسها من الانحراف والتفكك".

وفي ختام كلمتها أكدت ماريا إسماعيل، "إن اجتماعنا في هذا العمل التطوعي يعزز من قيم الوحدة والتكاتف، لنكون يداً واحدة لغرس الأمل والحياة في بناء مجتمع ديمقراطي أيكولوجي أخلاقي تسوده القيم الإنسانية".

بدورها قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في الطبقة، هدى العوان "مع تنامي وتصاعد الجرائم المرتكبة بحق المرأة في كافة بقاع الأرض وتعرضها لأبشع جرائم القتل حيث يقتل يومياً عدداً لا يستهان به من النساء، عانت مناطقنا الأمرين جراء الاحتلال التركي".

كما أوضحت أنه "حرصت النساء المناضلات المشاركات في ثورة روج آفا على أن العلاقة الوثيقة تكون بين تحرير الأرض من الطغاة وتحرير المرأة، وهنا بدأت مرحلة جديدة في تاريخ المرأة وأصبحت المناضلة والمقاتلة والسياسية والريادية والقيادية".

وتابعت هدى العوان "نتيجة نضالات المرأة الدؤوبة استطاعت تحقيق إنجازات جمة في كافة المجالات وتكثيف وتيرة نشاطاتها الفكرية والتنظيمية لتشمل أكبر شريحة من النساء ودعمهن لنيل حقوقهن وحرياتهن وكسر قيود الهيمنة الذكورية".

وبعد الانتهاء من الكلمات انطلقت حملة التشجير واستهدفت طريق المشفى الوطني في الطرف الجنوبي لمدينة الطبقة، وتم غرس المئات من الأشجار المتنوعة داخل منصف الطريق.

وفي ختام الحملة تم إهداء هذا العمل إلى الشهيدة ناكهان أكارسال التي استشهدت في الـ 4 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

(س ك/خ)

ANHA