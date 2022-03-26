مركز الدفاع الشعبي: الشهيد عكيد سيف الحرية والنصر لشعبنا ونهجٌ لمقاتلي الكريلا

أصدرت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG) بياناً، هنأت فيه أسبوع البطولة للشعب الكردستاني ومقاتلي الكريلا.

وجاء فيه:

"هناك فترات من البطولة في تاريخ الشعوب وبعض السمات البطولية التي وضعت بصمتها، تظهر فترات البطولة في مثل هذه الأوضاع حيث يظهر فيها النضال للخلاص من نير الاستبداد على الشعوب، وتؤدي إلى انتصار الحملات الثورية، تظهر فترات البطولة نتيجةً لهذه السمات البطولية من ذكاء حاد وشجاعة ومحاولات كبيرة وإيمان عميق وروح فدائية، بعد أن نظم الشعب الكردستاني المسيرة التي بدأها القائد آبو قبل خمسين عاماً على شكل حركة حزب العمال الكردستاني، من التاريخ الذي كان يتوجه نحو الانحدار إلى الدخول لعصر الأبطال الذي سُطرت فيه أروع الملاحم، كل البطولات الشخصية التي أظهرها الشعب الكردي قبل حزب العمال الكردستاني، وجدت التعبير عن نفسها داخل حزب العمال الكردستاني، وفي شخص مقاتلي حزب العمال الكردستاني الشجعان. أصبح لها تطور مستمر وجلب النصر، لم يخلق حزب العمال الكردستاني لدينا البطولة فحسب، بل خلق أيضاً خطاً للبطولة الوطنية التي كانت دائماً ضمن المقاومات التي هرولت إلى النصر ورفع من مستوى المقاتل الفدائي.

من كاوا العصر حتى القائد الأسطوري

الشعب الكردستاني يحتفل بأسبوع البطولة الذي يطلق على الفترة ما بين يوم 21 آذار الذي قام فيه مظلوم دوغان بعمليته في السجن وبين 28 آذار يوم استشهاد الرفيق عكيد (معصوم قورقماز)، الموقف البطولي والفدائي لهذين الرفيقين، الذي دخل التاريخ، هو نتيجة حقيقة الأيديولوجية الآبوجية. الرفيق مظلوم دوغان أظهر خط المقاومة لحزب العمال الكردستاني ضد فرض الاستسلام لطغمة الثاني عشر من أيلول الفاشية، والرفيق عكيد طرح مفهوم الكريلا وأسلوب الحرب الفدائية في كردستان، من خلال قفزة الخامس عشر من آب. على هذا الأساس نبارك أسبوع البطولة لعموم الشعب الكردستاني ولرفاقنا الأعزاء.

اسم عكيد يدل على الأسلوب الذي يحقق النصر

الرفيق عكيد الذي كان قائداً لجيشنا، هو أحد قياديي شعبنا. استطاع أن يحقق إرادة الشعب الحر في شخصه. الرفيق عكيد احتل مكانه في فكر وعقول الشهداء، من الرفيق حقي قرار وحتى الرفيق مظلوم دوغان مروراً بجاران وحتى شهداء الرابع عشر من تموز. أظهر الرفيق عكيد قيمة الحياة الرفيعة في شخصه، وخلق العديد من الصفات في نفسه، وأصبح مقاتلاً وقائداً لا يهزم ضمن الخط الآبوجي. آمن بنجاح أسلوب حرب الكريلا. الرفيق عكيد، الذي انضم إلى الحزب منذ البداية وآمن بالنصر، عرف كيف يبني إيمانه بالتنظيم والعمل، ولم يصبح فقط القائد المشرف والأصيل لكريلا حرية كردستان، بل أصبح سيف الحرية والنصر لشعبنا وأسلوب النصر ونهجاً لمقاتلي الكريلا.

الابطال الذين ساروا على نهج الرفيق عكيد عام 2021

في الوقت الذي نعيش فيه الذكرى الأربعين للعودة إلى الوطن، فإن النهج الذي تركه رفيقنا عكيد لشعبنا، هو نهج الدفاع عن النفس وتحقيق الحرية، يكون أشد وأقوى من أي وقت مضى. هكذا قيم وهكذا نهج يعتبران انتصاراً من قبل شعبنا، حيث سنفتخر بها على الدوام. تطوّر الحركة الآبوجية منذ قفزة الخامس عشر من آب وحتى يومنا الحالي هو بفضل القائد آبو والشهداء الأبطال، ونضال الكريلا الذي بدأ بالطلقة الأولى للرفيق عكيد، انتشر اليوم في عموم كردستان، حيث تم توجيه الضربات للعدو المحتل والمستبد في كل مكان وخلق جيشاً فدائياً يقاتل بشجاعة كبيرة، وخاصة في الحرب التي خاضها مقاتلو كريلا حرية كردستان عام 2021، فإن قادتنا الذين ساروا على نهج عكيد الفدائي، أمثال القادة الرفيق شورش بيت الشباب وهورام ونوجين ودلجين وزردشت وهجار وريبر وسرحد وروكن وجوملي وجافريه وبوطان وسرهلدان وزنارين.

سنحوّل احترافية حرب الكريلا إلى واقع

نهج الرفيق عكيد الذي يستند إلى الفدائية والشجاعة والتصميم والولاء للخط الآبوجي، هو روح الهجوم وأسلوب النصر، والتي ستكون لنا ككريلا حرية كردستان قدوة في كل الأوقات، وسنفهم معنى وقيمة ذكريات الرفيق عكيد بشكل أكبر، لن نقبل بالتراجع قط، وسنسعى دائماً إلى التقدم، وسنجعل من كل قطرة دم لشهدائنا سبباً للانتقام والنصر، كما سنحول احترافية حرب الكريلا إلى واقع.

في الذكرى الـ 36 لاستشهاد قائدنا الأسطوري مظلوم دوغان ومعصوم قورقماز، وفي شخصهم ننحني إجلالاً أمام عظمة شهدائنا الأبطال ونتعهد بالمضي على خط الشهداء، بهذا الإيمان والتصميم نبارك أسبوع البطولة لعموم شعبنا الوطني والسير على خط النضال لمظلوم دوغان وعكيد قورقماز، كما نحيي شعبنا الذي احتفل بعيد نوروز الخمسين لنضال القائد آبو، وأبدى دعمه ومساندته لأبطاله".

(ف)