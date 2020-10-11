مركز الدفاع الشعبي يستذكر الشهيد عكيد جيافان

وأصدر مركز الدفاع الشعب بياناً كتابياً، أعلن فيه استشهاد القيادي في قوات الدفاع الشعبي وقائد منطقة بوطان عكيد جيافان.

وجاء في البيان: "بتاريخ الـ 11 من شهر أيلول، وخلال المعارك مع جيش الاحتلال التركي في ناحية شاخ التابعة لـ وان. استشهد القيادي في قواتنا عكيد جيافان (وحدالدين كارايا)، وهو من المقاتلين الذين دافعوا عن المجتمع الإيزيدي في شنكال خلال المجزرة، وعضو مجلس قيادة قوات الدفاع، وقائد منطقة بوطان، كما استشهد خلال تلك المعارك أيضاً رفاق دربنا كل من جانفدا كوي (تكين يلدرم)، وهبون كري سبي (خليل كافوس."

قيادة مركز الدفاع الشعبي توجهت بداية بالعزاء لذوي الشهداء "ولأهالي كفر الوطنيين، وأبناء شعبنا في منطقة بوطان، وقوات الكريلا البطلة وجميع أبناء شعب كردستان"، كما جددت العهد بالسير على نهجهم.

البيان تطرق أيضاً إلى سيرة حياة الشهيد عكيد جيافان، وهو من أبناء منطقة كفر، وتعرف على حركة الحرية خلال دراسته في جامعة تكرداغ، وانضم إلى النضال عام 1995، وقضى 26 عاماً في النضال في جبال كردستان وفي جبهات القتال الأمامية، وتولى مهام قيادية في زاغروس وبوطان وجارجيلا وكاتو جيركان.

'كان له دور كبير في تحرير شنكال'

وأضاف البيان: "بعد هجمات مرتزقة داعش في الـ 3 من شهر آب 2014، تحمل الرفيق عكيد جيافان مهمة قيادة القوات التي ذهبت إلى شنكال، وفي تلك الفترة أدى دوراً تاريخياً، حيث كان من الشخصيات التاريخية التي شاركت في حملة تحرير مجتمعنا الإيزيدي في شنكال من وحشية مرتزقة داعش، كما أدى دوراً بطولياً في إنقاذ أكثر من 150 ألفاً من أبناء شعبنا الإيزيدي خلال 8 أيام عندما تم تشكيل ممر آمن من جبال كردستان إلى روج آفا.

وأنهت قيادة مركز الدفاع الشعبي بيانها بالقول: "نعاهد على الالتزام بنهج هؤلاء الرفاق، وأن نكون مقاتلين من أجل النصر، وسنحقق النصر المؤزر على نهج الشهداء، وعلى نهج القائد أوجلان، ونعاهد بأن نكون لائقين بالقائد وبالشهداء الأبطال".

(ك)