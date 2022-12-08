مركز الدفاع الشعبي يبعث برسالة تهنئة إلى قيادة إيّالة زاب 

أصدرت قيادة مركز الدفاع الشعبي اليوم الخميس؛ بياناً كتابيّاً هنّأت فيها إيالة زاب على العملية الناجحة التي نُفّذت هناك في الخامس من كانون الأول الجاري.

جاء في نصّه:

"يخوض رفاقنا في إيّالة زاب مقاومة ملحميّة ضدّ هجمات العدو المستمرة منذ ١٤ نيسان المنصرم بالروح الفدائية الآبوجيّة وبإرادة قويّة وتضحياتٍ كبيرة. وفي سياق هذه المقاومة المستمرّة منذ حوالي ثمانية أشهر، نستذكر جميع شهدائنا الأبطال بإجلال ونحيّ قياديّ ومقاتلي إيّالة زاب بمشاعر رفاقيّة عميقة.

في الخامس من شهر كانون الأول الجاري تمّت مراقبة جنود الاحتلال التركي في محيط تحصينات الشهيد كونجي الحربية في منطقة مقاومة ساجا في زاب ثمّ جرى استهدافهم بعملية نوعيّة. وأسفرت هذه العملية الناجحة عم مقتل ٣ من جيش الاحتلال التركي على الأقل بينهم ضابط. وقد نُفّذت هذه العملية بفدائيّةٍ كبيرة وإبداعٍ تكتيكي عالي وكفاءةٍ تكتيكيّة في ظروف الشتاء القاسية. وقد أسفرت هذه العملية عن مقتل الضباط بشكلٍ خاص. وقد أثبتت هذه العملية القويّة تأثيرها بسرعة بالغة فقد اضطر النظام الفاشي لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية الذي يسعى جاهداً إلى إخفاء الضربات الموجعة التي يتلقاها عبر وسائل إعلام الحرب الخاصة، إلى الاعتراف بمقتل مقدّم في جيشه.

وقد نفّذت هذه العملية في شخص الرفيق القيادي دوغان جيركي للانتقام لجميع شهدائنا مما جعلها عملية مهمّة وقيّمة. ونحن نهنّئ جميع مقاتلي وقياديّ إيّالة زاب وعلى رأسهم الرفاق الذين بذلوا جهداً في هذه العملية الناجحة وشاركوا فيها. ونحيّ في شخص قوات إيالة زاب جميع رفاقنا في حملة صقور زاغروس الثوريّة بمشاعر ثوريّة ونتمنّى لهم النجاح".

(ر)