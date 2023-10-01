مركز الدفاع الشعبي يعلن: العملية الفدائية في انقرة نفذت من قبل كتيبة الخالدين - تم التحديث

وأشارت في بيان أن العملية الفدائية "جاءت بهدف التحذير من المجازر والقمع الفاشي وتجاهل القوانين الدولية وانتهاك حقوق الإنسان والممارسات اللاإنسانية وسياسات العزلة المتبعة في جميع السجون في تركيا وكردستان، واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الكريلا وتدمير طبيعة كردستان والضغوط الفاشية على شعب كردستان وجميع القوى الديمقراطية".

"اليوم حوالي الساعة الـ 9:30 صباحاً، نفذت وحدة من كتيبة الخالدين عملية فدائية ضد مبنى وزارة الداخلية التركية. وقد نُفذت هذه العملية خاصة في يوم افتتاح المجلس، و ضد مركز للمجازر والتعذيب.

وقد تمت العملية وفق ما هو مخطط لها دون عوائق، ودخل رفاقنا الفدائيون إلى الداخل، ونجحوا في تحقيق الهدف. ومع ذلك، كما هو الحال دائماً، يخفي النظام الفاشي لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية عدد الخسائر في هذه العملية مع عدم احترام كبير للشعب والرأي العام. يجب أن يعلم الجميع أنه إذا أراد أعضاء كتيبة الخالدين ذلك، لكان بإمكانهم إجراء تغيير بسيط في توقيت العملية وكان من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مختلفة تماماً. لكن لم يتم فعل ذلك عن قصد ومعرفة، لكنهم بقوا مركزين على الهدف الرئيس المتمثل في إيصال الرسائل اللازمة إلى الجهات المعينة وتحذيرهم

تم تنفيذ العملية بهدف التحذير من المجازر والقمع الفاشي من خلال تجاهل القوانين الوطنية والدولية وانتهاك حقوق الإنسان والممارسات اللاإنسانية وسياسات العزلة المتبعة في جميع السجون في تركيا وكردستان، واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد مقاتلينا الكريلا. وهي عملية مشروعة للدفاع المشروع ضد تدمير طبيعة كردستان والضغوط الفاشية على شعب كردستان وجميع الدوائر الديمقراطية. إذا استمر النظام الفاشي القاتل لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في ارتكاب هذه الجرائم، فإن العمليات المشروعة للعدالة الثورية ستستمر أيضاً.

تم إهداء هذه العملية البطولية الهادفة، والتي نُفذت بشكل خاص في يوم افتتاح المجلس، من أجل ذكرى قائدتنا في آمد، أخين موش (هوليا دميرر) التي كانت تقود كتيبة الخالدين ورفاقها الذين استشهدوا معها. هذه العملية الكبيرة والتاريخية، نُفذت من قبل رفاقنا روجهات زيلان وأردال شاهين. نستذكر بكل احترام وامتنان الفدائيين الآبوجيين اللذين نفذا هذه العملية، ونهنئ هؤلاء المناضلين الأبطال وجميع الرفاق الذين لهم جهد في هذه العملية، ونتمنى لهم النصر. ونعلن أننا سنشارك لاحقاً معلومات تفصيلية عن هوية الفدائيين الشهداء وبطلا كتيبة الخالدين اللذين نفذا هذه العملية البطولية، مع الرأي العام "

(سـ)