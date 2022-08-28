مركز الدفاع الشعبي (NPG) يدعو الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى عدم إنشاء طريق لجيش الاحتلال التركي

أصدرت القيادة المركزية في مركز الدفاع الشعبي اليوم الأحد، بياناً كتابياً أوضحت فيه أنّ الحرب في الوضع الحالي وصلت إلى مرحلةً مهمةً وحرجة وأشارت إلى تصميمهم على هزيمة الدولة التركية.

وجاء في نصّه:

"كما نعلم أطلقت الدولة التركية في الـ 14 من نيسان 2022 هجوماً احتلالياً واسعاً على مناطق زاب وآفاشين ومتينا في باشور كردستان. فيما تخوض قواتنا منذ ذلك الحين وإلى الآن مقاومةً تاريخية وعظيمة جداً ضد احتلال الدولة التركية على أرض باشور كردستان.

لم تتمكّن الدولة التركية من تحقيق هدفها وهي على وشك الهزيمة

نعلم جيّداً أنّ دولة الاحتلال التركي كانت تعتقد أنّها ستتمكّن من احتلال هذه المناطق خلال فترة قصيرة وهاجمت لهذا الهدف. لكنّها لم تتمكّن من بسط احتلالها في هجومها المستمر منذ أربعة أشهر ونصف رغم تلقّيها لدعم كبير واستخدامها للأسلحة المحظورة وفقاً للقوانين الدولية ضد حركتنا. إنّ دولة الاحتلال التركي على وشك الهزيمة وحربنا ضدّها تستمر بشكلٍ لا مثيل له. إنّ الحرب في الوضع الحالي تشهد مرحلةً مهمّةً وحرجةً جدّاً.

نحن مصمّمون على هزيمة الدولة التركية

من المناطق التي اشتدّت فيها الحرب منذ 25 من أيار المنصرم؛ خط كري هكاري وكري آمدية. ونحن مصمّمون على هزيمة الدولة التركية هنا بالتأكيد. لن تتمكّن الدولة التركية من الاستيلاء على هذه المناطق. وهي مجبرة على الانسحاب والمغادرة لأنّها ستهلك إن لم تفعل ذلك. (..) فهذه الحرب مقاومةٌ ديمقراطية ووطنية مهمّة جدّاً من أجل المصالح الوطنية والمستقبل الحر للشعب الكردي. لذا كما أظهرنا الفدائية اللازمة حتّى الآن فنحن مصممون على القيام بكل ما يلزم الآن أيضاً ومهما كان الثمن.

إنشاء الحزب الديمقراطي الكردستاني الطريق دعمٌ ملموس للدولة التركية

في الوقت الذي تشهد فيها الحرب بيننا وبين نظام الإبادة لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في الخط الممتد بين كري هكاري وكري آمدية وسيكري مرحلةً حرجة استقدمت قوات أمنية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني صباح يوم الـ 27 من آب الجاري آلياتها إلى هذا الخط وبدأت بإنشاء طريق من حديقة هناك ويمتدّ باتجاه مناطقنا.

ونحن نعلم جيّداً أنّها بإنشاء هذا الطريق هناك واستقدام الدبابات والعربات المصفحة من هذا الطريق تسعى لتحرير جيش الاحتلال التركي الذي يشهد حالة من الانسداد في شكفتا بريندارا وورخليه. لكنّ من الواضح جدّاً أن هذا لن يحصل. كما أنّ إنشاء هذا الطريق من أجل الدولة التركية ونظام حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية الذي يشهد عجزاً يعني دعماً ملموساً وتدخّلاً في الحرب.

دعوة للحزب الديمقراطي الكردستاني" لا تنشئ هذا الطريق

ندعو قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى عدم إنشاء هذا الطريق الذي يخدم عدو الشعب الكردي. كما ندعو جميع القوى الكردستانية إلى تولّي واجباتها ومسؤولياتها لمنع إنشاء هذا الطريق لأنّ لا معنى لإنشائه من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني سوى خدمة نظام حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.

من الواضح أن شق هذا الطريق من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني نحو مركز الحرب، يعني الانضمام المباشر في الحرب. حدوث حرب بين الكرد في هذه الفترة سيصح السيئة الأكبر تجاه المصالح الوطنية للشعب الكردي ومعاداة لعموم شعب كردستان.

لذلك يجب ألا يفعل الحزب الديمقراطي الكردستاني عملاً بهذا الشكل في هذه الفترة.

بهذا الهدف ندعو الرأي العام الديمقراطي، الشعب الكردستاني، المؤسسات والشخصيات الوطنية، لحث الحزب الديمقراطي الكردستاني على العودة عن محاولة بهذا الشكل من شأنها أن تصبح سبباً لحرب بين الكرد".

(ر)