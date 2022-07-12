مركز الدفاع الشعبي (‏NPG‎‏) يبارك الكريلا على عملياتهم الناجحة ضد جيش الاحتلال التركي

أصدرت القيادة المركزية في مركز الدفاع الشعبي (NPG)، بياناً، هنأت فيها المقاتلين والقياديين لحملة الشهيد سافاش مرعش الثورية في حملة مقاومة خابور، لعملياتهم الناجحة التي نفذوها ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع.

جاء فيه: "نحييّ قبل كل شيء، جميع رفاقنا في جبهات القتال، بروح النضال والنصر لمقاومة 14 تموز. إننا نتجاوز العام الأربعين لمقاومة 14 تموز التاريخية، ومن المهم جداً أننا ندخل العام الحادي والأربعين لهذه المقاومة بالإرادة والمعنويات وروح النضال ذاته، حيث يتم تطوير خط النضال والكفاح لحزب العمال الكردستاني في جبال كردستان ويتم ترسيخها بالعمليات النوعية والناجحة التي ينفذها مقاتلو الكريلا ضد الاحتلال التركي الفاشي؛ يظهر موقف المقاومة المرسّخ في شخص القائد أوجلان والمقاتلين وشعبنا الوطني، ومدى قوة مبادئ حزب العمال الكردستاني، ومدى قوة إرثه النضالي، والولاء لهذا الإرث الأصلي الذي استمر بثبات 40 عاماً".

وسلط البيان الضوء على فشل الاحتلال التركي في هجماته على زاب وآفاشين ومتينا "لقد فشل جيش الاحتلال التركي الذي أراد احتلال جنوب كردستان، بهجماته الوحشية التي شنها ضد مناطق زاب وآفاشين ومتينا، في تحقيق أهدافه القذرة، حيث وضع مقاتلو الكريلا أمامه جداراً منيعاً من خلال إرادتهم الصلبة وإيمانهم العميق بقضيتهم ونهجهم، ويلحقون ضربات أليمة بجيش الاحتلال التركي كل يوم، فيما يسعى الأخير من خلال هجماته المنافية لجميع المواثيق الدولية والأخلاق الإنسانية، للوصول إلى أهدافه في توسيع احتلاله لمناطق جديدة، وإنقاذ نفسه من الوضع المتأزم الذي وصل إليه، لكنه يفشل بشكل دائم أمام الإرادة العظيمة التي يظهرها مقاتلو الكريلا، ولم تحرره خططه من مستنقع الأزمات، بل على العكس غرق فيها وأصبح هدفاً لمقاتلي الكريلا بشكل أكبر؛ لقد وسع جيش الاحتلال التركي من هجماته الاحتلالية في 4 تموز الجاري في غرب منطقة زاب من أجل تحرير نفسه من هذا الوضع الخانق الذي يمر به، لكن مقاتلينا الأبطال نفذوا عمليات نوعية في إطار حملة الشهيد سافاش مرعش لمقاومة خابور الثورية، أسفرت عن مقتل 16 من جنود الاحتلال التركي وإلحاق ضربات عنيفة بمروحيتين تابعتين لجيش الاحتلال التركي".

أضاف البيان "ـ في 5 تموز الجاري، نفذ مقاتلو الكريلا عمليات قنص وعمليات نوعية متتالية وبشكل تكتيكي ناجح، أسفرت عن مقتل 15 من جنود الاحتلال التركي.

ـ في 6 تموز الجاري، ألحق مقاتلو الكريلا ضربات بمروحية، وبعدها نصبوا كميناً ضد جنود الاحتلال التركي، أسفر عن مقتل 13 من جنوده، ثم نفذوا عمليات قنص نوعية أسفرت عن مقتل 9 من جنود الاحتلال. وخلال عملية مداهمة مفاجئة لمقاتلي الكريلا؛ قُتل 3 من جنود الاحتلال وأُلحقت ضربات عنيفة بمروحية تابعة لهم. وبهذا منعوا العدو من التقدم في المنطقة وألحقوا به خسائر فادحة.

ـ في 7 تموز الجاري، قُتل 2 من جنود الاحتلال، كانا يحاولان التقدم نحو خنادق الحرب في تلة الشهيد بيردوخان، وتم الاستيلاء على مسدس نوع Glock وسلاحين نوع HK-416 صناعة ألمانية، وجهازي مؤشر ليزر، ومعدات عسكرية وجهاز اتصال نوع Aselsan. والاستحواذ على جثة الجندي التركي المدعو ناجي كايغزسز. وبهذا كشفوا للجميع أسلوب الخداع والكذب الذي يمارسه جيش الاحتلال التركي وإعلام الحرب الخاصة. كما أثبتوا أن جيش الاحتلال التركي لا يولي أهمية لجثث جنوده. وأنه يخفي الخسائر الفادحة التي يتعرض لها عن الرأي العام التركي".

أكد البيان "إنه لنصر عظيم ومهم للغاية، أن تقوموا بتنفيذ التكتيكات الفعالة لحرب كريلا الحداثة الديمقراطية، بإبداع وإتقان كبيرين، وتوجيه ضربات قوية للعدو بطريقة حرب الفرق المتنقلة، وبفضل عملياتكم النوعية، تم استدعاء عائلة ناجي كايغزسز لاستلام جثته، حيث أصبح هذا درساً إنسانياً للغزاة البعيدين عن الإنسانية".

وشدد البيان "نحيّي كافة القادة والرفاق المقاتلين على هذه الانتصارات التي خلقت مثل هذا الأداء الحربي والعمليات الناجحة، ونؤمن أن الحملة الثورية للشهيد سافاش مرعش في إطار حملة مقاومة خابور ستستمر في تحقيق انتصارات أكبر، وعليه نحيّي جميع الرفاق الذين يقاتلون بروح فدائية، بكل حب واحترام ونتمنى لهم التوفيق في نضالهم المقدس".

(ل م)