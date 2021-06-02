مركز الاتصالات في كركي لكي يستبدل الأعمدة التالفة داخل النّاحية

سببت العوامل الجوّية كالعواصف والأمطار أضراراً كبيرة ببعض أعمدة الهواتف الأرضيّة داخل ناحية كركي لكي، فأصبحت تشكّل خطراً على حياة الأهالي، كما أنّها أصبحت تشكّل مظهراً غير حضاريّ في الناحية.

مركز الاتصالات في ناحية كركي لكي بالتنسيق مع مركز الكهرباء وخلال جولة خدمية في الناحية، باشروا بدراسة شكاوي الأهالي ومن بينها إصلاح الأعمدة المتضرّرة والتالفة التي تحمل أسلاك الهواتف الأرضية.

ومن أجل حل هذه المشكلة التي باتت خطراً على المارّة في كركي لكي، باشر عمّال وإداريّو مركز الاتصالات والكهرباء بنصب أعمدة جديدة بجانب الأعمدة المتضرّرة من أجل نزع الأعمدة الآيلة بالسقوط.

وبهذه الخصوص، أجرت وكالتنا ANHA لقاءً مع كلان فرحو مدير مركز الاتصالات في بلدة رميلان للحديث حول تلبيتهم لمتطلبات الأهالي، فقال: "بسبب حمل الأسلاك الكبير على الأعمدة ونتيجة العوامل الجوية باتت بعض الأعمدة مهدّدة بالسقوط، لتشكّل خطراً على حياة الأهالي، وبعد مناشدة الأهالي قمنا بدورنا مع مركز الكهرباء من أجل نصب أعمد جديدة في الناحية، وذلك بعد تأمين الآليات والأعمدة الجديدة".

وناشد كلان فرحو في ختام حديثه الأهالي: "من يرى أعمدة متضرّرة التواصل معنا من أجل إصلاحها لأنّها في حال سقوطها ستسبّب خطراً على حياة الأهالي".

(إ)

ANHA