مركز أبحاث جنولوجيا يعقد كونفرانسه الأول في حلب

بغية تطوير سبل الأبحاث في مجال علم المرأة والذي يعد إحدى نتاجات أفكار القائد عبد الله أوجلان، أقيم اليوم الأحد، في صالة ستار لايت الواقعة في منطقة شقيف شمالي حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، الكونفرانس الأول لمركز أبحاث جنولوجيا في حلب، وعفرين - الشهباء، بحضور 200 مندوبة وعضوة.

وعلق في صالة الكونفرانس، صور شهيدات ثورة شمال وشرق سوريا، والناشطة والأكاديمية الشهيدة ناكهان أكارسال، ويافطات كتب عليها "بروح ثورة 19 تموز سنرفع وتيرة نضال ثورة المرأة، ونحافظ على ثقافتنا هويتنا ووجودنا".

بدأت فعاليات الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت الإدارية في مركز أبحاث جنولوجيا، روجيان حسين، تقييمات القائد عبد الله أوجلان حول ثورة المرأة.

'على العالم أجمع للوصول إلى حقيقة أن المجتمع لا يمكن أن يحقق النهضة دون وجود تمثيل للمرأة'

وتفيد التقييمات بأن النضال الذي ابتدأته النساء في عموم العالم، وخاصة النساء الكرديات يجب أن يبنى على أسس صحيحة، ويتخذ من الحياة الندية قاعدة لهن.

كما تنوه إلى أن المرأة بطبيعتها مسالمة، وتعشق الحرية وتسعى إلى نيلها، ومن أجل ذلك شددت "يجب تصعيد المقاومة لإعلان ثورة التغيير الشاملة في العالم وستكون بقيادة وريادة المرأة".

وتشير إلى معنى الحياة والمرأة، "هي حقيقة واحدة وراسخة في الكردية، لذا يجب تعميمها على العالم أجمع للوصول إلى حقيقة أن المجتمع لا يمكن أن يحقق نهضة دون وجود من يمثل المرأة".

تضمن برنامج الكونفرانس أيضاً، عرض سنفزيون عن 25 تشرين الثاني/ نوفمبر؛ اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، من قبل كومين النشر والإعلام التابع لأكاديمية جنولوجيا، حيث تناول التسلسل التاريخي لنضال المرأة في العالم، وصولاً إلى قضية الأخوات ميرابال، وإعلان يوم اغتيالهن كيوم عالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

والإشارة إلى أفكار القائد أوجلان التي حققت نقلة نوعية لواقع المرأة، وجعلت منها القيادية والريادية في صناعة الثورات في جبال كردستان مروراً بثورة روج آفا والثورة المعلنة للنساء التواقات إلى الحرية في روجهلات كردستان تحت شعار " Jin ,Jiyan, Azadî".

بعد الانتهاء من عرض سنفزيون، قرأت عضوة مركز أبحاث جنولوجيا في الشهباء، زهيدة معمو، نتائج وتحليل الأبحاث التي قام بها مركز جنولوجيا في عفرين - الشهباء وحلب.

وأشارت زهيدة إلى أن حرب الشعب الثورية التي طبقت عملياً في مقاومة حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، والتي اتخذت فيها المرأة الدور الريادي في العمل على توظيف كافة المقدرات التي تمتلكها الحي لتصعيد النضال، وتحقيق الهدف الأسمى من هذه المقاومة وهي حماية الشعب والمكتسبات التي تحققت بعد سنوات من الكفاح والنضال.

أما بخصوص حل المشاكل والقضايا التي تعنى بشؤون المرأة بما يتناسب مع فكر جنولوجيا (علم المرأة)، فقالت زهيدة بأن ذلك "اُستند إلى التاريخ الحافل لمحاولات المرأة في نيل حقوقها، منوهةً إلى أن ثورة 19 تموز 2012، تميزت عن سابقاتها من الثورات؛ لأنها انطلقت بريادة المرأة الحرة".

وأضافت: "لذا على جميع النساء العمل على صون هذه الثورة، وما تتضمنه من معاني سامية، فهي نتاج نضال غير منقطع يطالب بالحقوق الأساسية للشعب".

يجب منع تكرار مشاهد شنكال

ثم فتح باب النقاش أمام الحاضرات لإبداء آرائهن ومقترحاتهن بخصوص الكونفرانس، إذ قالت عضوة مجلس مقاطعة عفرين، آرين باكير، بأن "موضوع انتقاد الذات وفق أسس علمية يعمل على تطوير المرأة في مجال علمها، لا على أساس استعبادها"، مؤكدة على "وجوب توحيد نضال النساء، لمنع تكرار جرائم القتل التي ارتكبت بحق النساء الإيزيديات في شنكال على يد مرتزقة داعش عام 2014.

أما عضوة مكتب العلاقات التابع لمؤتمر ستار في حلب، فاطمة حسن، فشددت على "العمل لزيادة الوعي والعلم الذي يمنح للمرأة من أجل الوقوف في وجه الهجمات التي تستهدف وجودها وهويتها".

يجب غرس أفكار المساواة والحرية بدءاً من الأطفال

بدورها، قالت الإدارية في مركز أبحاث جنولوجيا في حلب وعفرين – الشهباء، روجيان حسين، "إن المناهج الموضوعة لمدارس الإدارة الذاتية الديمقراطية تعمل بشكل كبير على إحداث تغيير حقيقي نحو الأفضل".

واعتبرت روجيان أن زرع أفكار الديمقراطية والمساواة بين الجنسين، يجب أن يتم من الصغر لضمان توعية المجتمع ككل وإيصال الأفكار النبيلة إليهم.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الكونفرانس، بإقامة ورشات عمل عن أنواع العنف الذي يمارس ضد المرأة، ووضع أسس الحل لعدد من المواضيع والقضايا.

(كروب/ي م)

ANHA