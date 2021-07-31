مركز أبحاث الجينولوجيا في كوباني يطرح بحثاً حول الانتحار وأسبابه وحلوله

وحضر الاجتماع العشرات من عضوات وإداريات مؤسسات الإدارة الذاتية في إقليم الفرات.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، شرحت بعدها عضوة مركز أبحاث علم المرأة (الجينولوجيا)، ريما أحمد، الهدف من الاجتماع وتحدثت حول البحث والإحصاء التي أجراه المركز حول الانتحار وأسبابه في إقليم الفرات بشكل خاص.

وقالت ريما إن البحث يتطرق إلى الأسباب الباعثة على الانتحار وتداعيات انتشاره في إقليم الفرات، بالإضافة إلى تحليل واقع مجتمع هناك، والربط بين ثورة المرأة وردود الفعل العكسية، ويُقدم أيضاً رؤية المؤسسات المعنية بقضايا المرأة ونماذج من حالات الانتحار في كوباني.

وأضافت "نسعى في بحثنا أيضاً إلى إيجاد الحلول والمقترحات للحد من حالات الانتحار، بالإضافة إلى مداخلة المشاكل الاجتماعية النسائية وتفعيل القوانين والتركيز على القيم الأخلاقية الإيجابية في المجتمع".

بدورها، أشارت الإدارية في مركز أبحاث الجينولوجيا في إقليم الفرات، دنيز فرات، إلى أن البحث الذي أجراه المركز يهتم بإضافة آراء المجتمع والنساء بشكل خاص في إقليم الفرات، وتحديثه ونشره على مستوى شمال وشرق سوريا.

ثم فتح باب النقاش أمام الحاضرات اللواتي أكدن على ضرورة زيادة الوعي بين المجتمع عبر إعطاء دورات تدريبية وتوعوية للمرأة والشباب بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، كما أكدن أن الانتحار من وسائل الحرب الباردة التي تتبعها الدول المعادية لضرب المجتمع وهدمه.

وشدّدت الحاضرات في حديثهن أنه على كافة العاملين في المؤسسات وحركات ومؤسسات المرأة الوصول إلى كل منزل وكافة شرائح المجتمع لنشر التوعية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع هو الأول في إقليم الفرات، ومن المقرر أن تعقد اجتماعات مماثلة في كافة المؤسسات في الإدارة الذاتية والنواحي.

(م ع/ س و)

ANHA