افتُتح مركز ذوي الاحتياجات الخاصة "عالم الطفولة" عام 2014 في حي قدوربك بمدينة قامشلو، من قبل هيئة المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية بإقليم الجزيرة، بهدف رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات وتوجيههم ومساعدتهم لدمجهم في المجتمع.

يعدّ هذا المركز الأول من نوعه في مدينة قامشلو، ويقدّم خدمات صحية وتعليمية للأطفال مجانًا، ويأخذ على عاتقه رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين ظروف حياتهم.

ويستقبل المركز جميع فئات الأطفال (الصم والبكم والمصابين بأمراض التوحد ومتلازمة داون وفرط النشاط والتخلف العقلي)، ومن الفئات العمرية بين 3 إلى 12عامًا، ويقدّم لهم كل أنواع الدعم والطبابة.

وقد استقبل منذ افتتاحه أكثر من 200 طفل/ـة، ويضم الآن 20 طفلًا.

المشرفة على المركز، شيرين علي، قالت إن المركز افتُتح بسبب الحاجة الماسة له، نتيجة تزايد حالات ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويبدأ دوام المركز من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا، على فترتين، حيث يختص الدوام الصباحي بالصم والبكم والتوحد وجلسات النطق ومشاكلها وفرط النشاط، أما الدوام المسائي فيختص بالمصابين بمتلازمة داون والتخلف العقلي.

أما فيما يخص الكادر التدريسي فيتألف من 12 متدربة، تم تدريبهن على الاختصاصات المختلفة، من التعليم إلى العلاج.

ويعتمد برنامج التدريب في المركز على برامج أكاديمية، تعليمية وتثقيفية وترفيهية، ووضع خطط علاجية للأطفال للاندماج في المدارس مع وجود العاب ترفيهية وصور ملموسة للتعرف عليها، وإرشادهم بشكل سليم.

شيرين علي أشارت إلى أن الأطفال يبدون تحسنًا عبر الدروس، من خلال دمجهم في المجتمع والذهاب إلى المدارس بعد متابعة الخطط العلاجية لهم.

وتضيف شيرين أن المركز حقق تطورات كثيرة من الناحية الاجتماعية والثقافية والتعليمية والوعي، منذ افتتاحه وإلى اليوم، مقارنة بالسنوات السابقة.

وفي الختام، شددت شيرين على الأهالي بضرورة إرسالهم أطفالهم المصابين إلى المراكز الصحية المتخصصة، والتعاون معها لمتابعة وضع الأطفال في المنزل وخارجه.

(س و)

ANHA