مرة أخرى.. المدنيون في قرى منبج هدف للاحتلال التركي ومرتزقته

وتعرضت القرى الآهلة بالسكان شمال وغرب مدينة منبج للقصف من القواعد التركية الموجودة في الأراضي السورية المحتلة شمال سوريا.

وطال القصف كلًّا من قرى عون الدادات شمال منبج، والصيادة غرب منبج، وعرب حسن، والمحسنلي، وتوخار, والهوشرية وقرية الجات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.

واستمر القصف على القرى الآهلة بالسكان، حسبما قال أهالي القرى، من الساعة السابعة مساءً حتى الواحدة من بعد منتصف الليل، بالتزامن مع تعرض أطراف ناحية عين عيسى والطريق الدولي وقرية صيدا شمال عين عيسى للقصف.

وخلّف "القصف العنيف" أضرارًا مادية في ممتلكات المدنيين دون وقوع خسائر بشرية.

ويقول إبراهيم شيخ حسين، من أهالي قرية عرب حسن التي تبعد عن منبج 20 كيلو مترًا، "بدأ القصف في ساعات الليل المتأخرة وكان الجو ماطرًا، وانهمر الرصاص فوق رؤوسنا، مكثنا في بيوتنا دون القدرة على الخروج منها".

وأضاف أنه يملك أرضًا في المناطق المحتلة، ولكنه لا يستطيع الذهاب إليها بسبب جرائم المرتزقة التي لا ترحم أحدًا.

وأشار حسين إلى أن جزءًا من منزله انهار نتيجة القصف الذي تعرضت له القرية، وأكد في ختام حديثه أنهم سيقاومون حتى الرمق الأخير، ولن يخرجوا من منازلهم وأرضهم.

(ج)

ANHA