مربو المواشي في كري سبي: كميات الدعم المخصصة لمواشينا لا تكفي بسبب الجفاف

وبدأت لجنة الثروة الحيوانية التابعة لمديرية الزراعة بتوزيع مادة "النخالة العلفية" (شوائب القمح) على مربي الثروة الحيوانية التابعين لمقاطعة كري سبي في كل من نواحي سلوك وعين عيسى والجرن.

وخصصت اللجنة لكل رأس من الغنم 3 كيلو غرام، و15 كيلو غرام لكل رأس من البقر والإبل، وذلك بالسعر المدعوم 300 ليرة للكيلو غرام الواحد.

هذا ويعاني مربو المواشي هذا العام من غلاء المواد العلفية من شعير ونخالة وغيرها، حيث يصل سعر الكيلو غرام الواحد من مادة النخالة في السوق السوداء إلى 650 ليرة سورية، ويصل سعر كيلو الشعير إلى 500 ليرة سورية.

وفي جولة لوكالتنا في مخزن توزيع مادة النخالة بناحية عين عيسى، شكر المربي فهد البدر، مديرية الزراعة على هذا الدعم، ولكنه اشتكى من قلة الكمية، حيث قال: "3 كيلو للرأس الواحد من الغنم لا يكفي سوى 3 أيام، مما يضطرنا إلى شراء العلف في بقية أيام الشهر من السوق الحرة بأسعار باهظة".

وطالب البدر الجهات المعنية بالنظر في وضع مربي المواشي في ظل الجفاف الذي تعاني منه المنطقة بشكل عام، وزيادة الكميات المخصصة لمواشيهم من مادة النخالة.

وأيد المربي، عزيز السليمان، ما قاله فهد البدر، بأن الكمية قليلة مقارنةً بالأعوام السابقة في ظل الجفاف الذي يمر على المنطقة.

وطالب السليمان الجهات المعنية بتخصيص 10 كيلو غرام شهريًّا على أقل تقدير، وذلك في ظل الظروف التي يعانونها وغلاء المواد العلفية عند التجار.

هذا وبحسب الإحصائيات التي لاتزال لجنة الثروة الحيوانية مستمرة بالعمل عليها، فقد أحصت 600 ألف رأس من الاغنام على مستوى المقاطعة، فيما أحصت 188 رأسًا من البقر و277 رأسًا من الأبل.

وعن مطالب مربّي المواشي بالنسبة لقلة الكميات المخصصة للمواشي في المقاطعة، برّر عضو مديرية الزراعة فيها محمد عدنان، هذه القلة بقوله إن "المديرية تستجر مادة النخالة من مطحنة واحدة تابعة لمقاطعة كوباني، حيث أُغلقت كافة المطاحن في المقاطعة بعد الهجمات التركية عليها.

وعن الكميات التي تصلهم من مقاطعة كوباني، قال محمد إن الكميات غير منتظمة، حيث تتفاوت هذه الكميات بين يوم وآخر، لافتًا إلى أنها تصل إلى 50 طن أسبوعيًّا تقريبًا.

وختم محمد عدنان حديثه بأن المديرية ستعمل على دعم مربي المواشي بكافة الإمكانات المتاحة لديها، حيث تعمل حاليًّا على تخصيص200 لتر من مادة المحروقات توزع كل شهرين على كل مربي ماشية يملك جرارًا يستعمله في تربية المواشي (نقل مياه وعلف وغيرها من الاستخدامات).

هذا وتعمل اللجان المعنية على تقديم كافة الاحتياجات للمواطنين في مقاطعة كري سبي، ضمن الإمكانات المتاحة في ظل ما تتعرض له النواحي والبلدات التابعة للمقاطعة من هجمات تركية بشكل شبه يومي.

(ج)

ANHA