مرعي الشبلي: رغم الوضع الكارثي في الشيخ مقصود والأشرفية لم تصلهما أي مساعدات دولية

خلّف الزلزال الذي ضرب باكور وتركيا وتأثرت به مناطق عدة في سوريا آلاف الضحايا ودماراً هائلاً.

وكان لحيي الشيخ مقصود والأشرفية نصيباً من ذلك، حيث فقد 6 أشخاص حياتهم، وأصيب 52 آخرون، إلى جانب تعرضْ أغلبية الأبنية في الحيين للتصدعات، وسط مخاوف من انهيارها في أي لحظة.

باتخاذه إجراءات سريعة، باشر المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية تأمين مراكز إيواء مؤقتة من تخصيص خيم ومدارس وجوامع ليحتمي فيها الأهالي إلى أن يستقر الوضع.

في هذا السياق، قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مرعي الشبلي: "كان لحيي الشيخ مقصود والأشرفية نصيب من الخسائر البشرية جراء هذا الزلزال، ونحن بدورنا باشرنا وضع خطط لحماية الأهالي وتجنب وقوع المزيد من الضحايا".

وأشار إلى أنهم شكلوا خلية أزمة واتخذوا قرارات عدة تساهم في منع وقوع المزيد من الضحايا وقال: "نصبنا الخيم وفتحنا المدارس والجوامع لإيواء الأهالي الذين خرجوا من منازلهم، خوفاً من انهيارها كما قدمنا المساعدات والمواد الغذائية لهم".

بيّن مرعي أن الهلال الأحمر الكردي مدًّ لهم يد العون أيضاً، من خلال تأمين المزيد من الخيم والأغطية للأهالي الذين لم تعد منازلهم صالحة للسكن، لكن مساعداتها تعرضت للمضايقات من قِبل حكومة دمشق أثناء دخولها للحيين.

وأضاف "رغم الوضع الكارثي القائم، المساعدات الدولية لم تدخل إلى الحيين".

ودعا "المنظمات الدولية لإرسال المساعدات إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية في أسرع وقت".

(ف)

ANHA