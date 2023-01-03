مراسم توديع شهداء مجزرة باريس الثانية في باريس

واستشهد كلّ من عضوة الهيئة القيادية لمنظومة المجتمع الكردستاني أمينة كارا (أفين كوي)، ومير برور (محمد شيرين آيدن) من الحركة الثقافية والوطني الكردي عبد الرحمن كزل في هجومٍ مسلّح تعرّضت له جمعية أحمد كايا الثقافيّة في العاصمة الفرنسيّة باريس في الـ 23 من شهر كانون الأوّل المنصرم، وفي هذه الأثناء يودّع الكردستانيّون وأصدقاؤهم الشهداء الثلاثة بمراسم مهيبة في Vîllers-le-Belle في العاصمة الفرنسيّة باريس لإرسال جثامينهم إلى مسقط رأسهم في كردستان.

ونُقلت جثامين الشهداء بعد استلامها من مؤسسة الطب الشرعي في باريس إلى ساحة Palace de Villiers Platzê التي تُقام فيها المراسم. ويحضر المراسم عدد من ممثلي المؤسسات الكردية والسياسيون الكرد.

وعلقت في قاعة المراسم صور القائد عبدالله أوجلان وأعلام كلّ من حزب العمال الكردستاني، حزب حرية المرأة الكردستانية، منظومة المرأة الكردستانية، منظومة المجتمع الكردستاني، حركة المرأة الكردستانية- أوروبا، مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني- أوروبا، حركة المرأة الكردستانية في فرنسا، المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا، وحركة TEV-ÇAND الثقافية، وأكاليل الزهور.

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