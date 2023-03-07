مراسم تشييع مقاتل قسد مظلوم قامشلو

أقيمت اليوم الثلاثاء، مراسم تشييع مقاتل قوات سوريا الديمقراطية رمضان اسماعيل (الاسم الحركي: مظلوم قامشلو) الذي استشهد في 6 آذار الجاري جراء تعرضه لأزمة قلبية.

شارك في المراسم ذوو الشهيد ورفاقه في القوات العسكرية، إلى جانب حشد من الأهالي.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في قامشلو، فاطمة طاهر كلمة، قالت فيها: "تعرف بلدة كرباوي بأبطالها، وأحد هؤلاء هو الشهيد مظلوم. ارتقى 15- 16 من أبناء البلدة شهداء، ضمن صفوف حركة التحرر الكردستاني، وكانوا من الشهداء الأوائل للحركة".

ثم ألقى عضو المجلس العسكري في قامشلو، نذير صوفي، وأشار إلى المجازر التي يرتكبها أعداء الشعب الكردي بحقهم منذ ثورة الشيخ سعيد (عام 1925) وحتى اليوم، وتابع: "أبصرنا درب المقاومة بفضل فلسفة القائد عبد الله أوجلان".

كما ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، سليمان عثمان، كلمة أكد فيها أن لكل شهيد كدح مقدس، مبيّناً أن الشهيد مظلوم قامشلو أيضاً تحول إلى أحد رواد ثورة روج آفا، وقال: "تدرّب الشهيد مظلوم في الجبال الحرة، واتخذ مكانه في جميع جبهات الدفاع عن الوطن".

لتقرئ بعدها وثيقة الشهيد مظلوم قامشلو وتسليمها إلى ذويه، ليوارى جثمانه الثرى في مزار الشهيد دليل ساروخان وسط شعار "الشهداء خالدون".

(س ر)

ANHA