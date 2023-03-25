مراسم تشييع مهيبة لـ3 شهداء في مقاطعة الشهباء

شارك اليوم، الآلاف من مهجري عفرين وسكان مقاطعة الشهباء، في مراسم تشييع جثامين "المقاتلة في وقوات سوريا الديمقراطية برفين بلال، الاسم الحركي روجنك رفعت، والمقاتلين في قوات مجلس منبج العسكري عبد المنان سيدو الاسم الحركي أبو يوسف، ومصطفى محمد الاسم الحركي سيف الدين".

واستشهدت برفين بلال، الاسم الحركي، روجنك رفعت، في الـ 15 من آذار الجاري في باشور (جنوب كردستان) إثر حادثة تحطّم مروحيتين كانتا تقلانهم.

فيما استشهد المقاتلان في قوات مجلس منبج العسكري، عبد المنان سيدو الاسم الحركي أبو يوسف، ومصطفى محمد الاسم الحركي سيف الدين، في الـ 22 من آذار الجاري خلال تأدية مهامهم العسكرية في سد تشرين بمدينة منبج.

استلام الحشود جثامين الشهداء الـ 3 وانطلقوا بموكب ضم المئات من السيارات باتجاه مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص. ومع وصول الموكب حمل الأهالي نعوش الشهداء، واتجهوا إلى منصة التشييع.

بدأت مراسم تشييع الشهداء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعدها قدم عضو مجلس عوائل الشهداء مصطفى حسن، التعازي لذوي شهداء روجنك وعبد المنان ومصطفى.

وسلّط مصطفى حسن الضوء على مجزرة جندريسه عشية عيد نوروز، وقال: "إن الانتفاضة التي تحدث الآن في جندريسة، تؤكد أن الكرد الذين يعيشون مع الإبادة العرقية بشكل يومي مستمرون بمقاومتهم، ولن يسمحوا للاحتلال وأعوانه من المرتزقة بإخماد شعلة نوروز، الشعلة التي لطالما كانت شعلة الخير ضد قوى الظلم".

بدورها، أكدت القيادية في وحدات حماية المرأة روهلات عفرين، أن تضحيات الشهداء تزيد من إصرارهم على الانتقام وتحرير المناطق المحتلة.

وأشارت روهلات عفرين، إلى التهديدات التي يطلقها رئيس دولة الاحتلال التركي ضد المنطقة "إن الاحتلال التركي مستمر بتنفيذ مخططه العثماني الهادف إلى إعادة ما تسمى بالإمبراطورية العثمانية على حساب شعب المنطقة، وهذا ما رأيناه قبل يومين، حينما جدد تهديداته على المنطقة، إلا إننا نقول له بروح الشعب المقاوم ستنكسر تلك المخططات وستتحرر كافة المناطق".

وشدد من جانبه، وجيه عشيرة البو خميس، علي الخميسي، على ضرورة دعم المنتفضين في وجه المحتل التركي ومرتزقته وبشكل خاص في ناحية جندريسة.

وبعدها قرأت عضوة لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي روكان أحمد، وثيقة الشهداء الثلاثة، وسلمت لذويهم وسط ترديد شعارات تمجّد تضحيات الشهداء وتحيي مقاومة العصر.

وانتهت مراسم التشييع بعد ان وري جثامين الشهداء الثلاث " برفين بلال،عبد المنان سيدو، مصطفى محمد" الثرى في مزار شهداء مقاومة العصر.

(كروب/أ ب)

ANHA