مراسم تشييع غيابية ومراسم عزاء لذوي الشهيد خبات هيمو

بعد مراسم تشييع غيابية في مدينة قامشلو، أقام مجلس عوائل الشهداء مراسم عزاء للشهيد راوان عثمان الاسم الحركي "خبات هيمو" الذي استشهد أثناء تصديه لهجمات الاحتلال التركي على منطقة متينا في جبال كردستان، وذلك في الـ 10 من تشرين الأول المنصرم.

وتوافد، صباح اليوم، المئات من أهالي مدينة قامشلو بكافة مكوناتها، وأعضاء المؤسسات المدنية للإدارة الذاتية، وشيوخ العشائر العربية والكردية إلى خيمة العزاء، التي نصبت أمام منزل الشهيد في قرية هيمو في قامشلو.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو من قبل كيفو عثمان، استذكر فيها كافة شهداء الحرية، وتابع:" حركة حرية كردستان هي حركة الشهداء والمقاومة، سنواصل مقاومتنا ونضالنا في وجه كافة أساليب وهجمات العدو على أساس مبدأ وفكر الشهداء حتى تحقيق الحرية والنصر لكافة أرجاء كردستان".

وأشار عثمان إلى أساليب الحرب الخاصة التي ينتهجها الاحتلال التركي على شعوب المنطقة في سبيل إبعادهم عن قضيتهم ومقاومتهم، قائلًا: "علينا جميعًا أن نكون يقظين للأساليب التي يتبعها الاحتلال التركي ضد المنطقة، من خلال الاستخبارات "الميت" والتهديدات وغيرها".

بدوره، أوضح عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية، حسين العزام، أن ثورة شمال وشرق سوريا هي ثورة الحرية لكافة المكونات والشعوب، وقال: "ليعلم العدو جيدًا أن ثورتنا ستبقى راسخة وستنتصر بمقاومة الشهداء".

نوّه العزام إلى "أن ما يتم تداوله بتسليم مناطق الإدارة الذاتية إلى أطراف أخرى عارية عن الصحة"، مؤكدًا "أنهم ماضون على أساس الحل السلمي من أجل حل الأزمة السورية "، وشدد العزام "أن الحوار السوري السوري يجب أن يكون في دمشق وليس في جنيف".

أما والدة الشهيد خبات هيمو، جواهر عثمان، فقد أوضحت: "اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة لنا، لأننا نقدم شهيدًا آخر لأرض كردستان، فخبات لم يكن الشهيد الأول في العائلة ولن يكون الأخير، فقد سبقه شقيقه هوزان أثناء مقاومته ضد مرتزقة داعش في تل براك".

وتابعت: "ليعلم العدو جيدًا أننا لن نخضع له، فكل شهيد يقرّبنا من الحرية وتزيدنا مقاومة ونضالًا، ولطالما هناك الآلاف مثل هوزان وخبات يناضلون في جبهات الحرب، فلن يتمكن العدو التركي من النيل من إرادتنا وثورتنا".

وبعدها تم قراءة وثيقة الشهيد خبات هيمو من قبل مجلس عوائل الشهداء، وتسليمها لذويه.

(كروب/آ)

ANHA