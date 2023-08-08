مراسم تشييع غيابية للشهيدة نورشين سرحد في حلب

مراسم تشييع الشهيدة فريهان إسماعيل، الاسم الحركي، نورشين سرحد والتي استشهدت في 8 آب 2022 في منطقة غاري بمناطق الدفاع مديا في هجمات للاحتلال التركي، أقيمت في خيمة نصبت في ساحة الشهداء في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وشارك فيها عضوات وأعضاء كل من المؤسسات المدنية والقوى العسكرية والمجالس والكومينات والأهالي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

بدأت المراسم بعرض عسكري، تزامن مع الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل العضوة في مجلس عوائل الشهداء فيدان حسين عزّت فيها عائلة الشهيدة وأكّدت على السير على خطى الشهداء والانتقام للشهداء.

ثمّ ألقت العضوة في مؤتمر ستار نيركز بكر كلمةً استذكرت في مستهلها جميع شهداء الحرية وباركت شهادتها على الجميع وقالت: "الشهيدة نورشين تركت لنا ميراثاً كبيراً في عفرين وحلب أمام كل السياسات القذرة التي تتبع بحق شعبنا وقواتنا العسكرية".

وأضافت: "كما نرى الكريلا في جبال الحرية يقاومون من أجل أن نحيا حياة حرة وكريمة، قوات الكريلا هم حماتنا وهم تنظيمنا، ويتبعون فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

وفي كلمته عبر والد الشهيدة نورشين، أمين إسماعيل عن فخرهم كعائلة باستشهاد ابنتهم، وأثنى على نضال الكريلا وحزب العمال الكردستاني وفكر القائد عبد الله أوجلان في تنظيم الشعب الكردي.

بعدها قرئت وثيقة الشهادة من قبل العضو في لجنة التدريب والتعليم الديمقراطي شيار سليمان وسلمت وثيقة الشهادة لعائلة الشهيدة نورشين عفرين وسط زغاريد الأمهات.

(كروب /سـ)