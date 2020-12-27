مراسم تشييع غيابية للشهيد أرمانج ولات في شيراوا

وتوافد الآلاف من أهالي إقليم عفرين إلى ساحة قرية عقيبة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين، للمشاركة في المراسم الغيابية التي أُقيمت للشهيد أورهان محمد، الاسم الحرك أرمانج ولات الذي استشهد في 19 تشرين الأول 2020خلال مقاومة حفتانين.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمات من الإداري في مجلس عوائل الشهداء لناحية شيراوا خيو حسن، والعضوة في مؤتمر ستار لناحية شيراوا ليلى خليل، والإداري في مجلس ناحية شيراوا حنيف سيدو والعضو في مجلس مقاطعة عفرين دل سوز عفرين.

الكلمات بمجملها قدّمت العزاء لذوي الشهيد وجميع أهالي إقليم عفرين المقاومين في مناطق الشهباء، وأكدت على الدور الكبير لتضحيات الشهيد في قيادة المجتمع إلى الحرية، وكيف كان جسده سدًّا منيعًا أمام مخططات الاحتلال التركي في عموم كردستان.

وحيّت الكلمات مقاومة حفتانين التي سطرت حروفًا من ذهب في صفحات التاريخ، والتي أكدت ضرورة المقاومة لكسر أطماع الاحتلال التركي وأعوانه في كردستان.

ودعت الكلمات الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تعديل مسيره وعدم الانجرار خلف مصالح الاحتلال التركي، والكف عن خدمة المحتل التركي.

وأشارت الكلمات في ختامها إلى ضرورة رفع وتيرة النضال لكسر مخططات تركيا في جميع أجزاء كردستان، والوصول إلى الحرية.

وبعدها قرئت وثيقة الشهيد أرمانج ولات من قبل العضوة في لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي نورا شاهين، وسُلّمت لذويه.

لتنتهي المراسم بترديد الشعارات التي تحيي المقاومة.

(آ ر)