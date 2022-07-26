وانطلق موكب التشييع الحاشد من أمام مشفى الشهيد خالد فجر، وتوجه إلى مزار شهداء مقاومة حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

هذا ورفع المشيعون أعلام وحدات حماية الشعب والمرأة ووحدات مكافحة الإرهاب إلى جانب صور الشهيدات جيان تولهدان وروج خابور وبارين بوتان.

وبعد وصول موكب التشييع إلى مزار الشهداء قدم مقاتلو ومقاتلات وحدات حماية الشعب والمرأة عرضاً عسكرياً، تزامن مع وقوف المشاركين دقيقة صمت.

تلا ذلك إلقاء كلمات منها كلمة باسم القيادة العامة لوحدات حماية الشعب والمرأة ألقتها القيادية روهلات عفرين، وباسم مجلس عوائل الشهداء بحلب تحدثت العضوة روشان محمد وباسم عائلة الشهيدة ألقتها والدة الشهيدة، جيان آسيا.

استذكرت روهلات في بداية حديثها جميع شهداء الحرية وعاهدت على الثأر والانتقام من قتلة الشهيدة جيان تولهلدان والمحتلين.

الشهيدة جيان مثال يحتذى به في القيادة الحكيمة التي تصنع الانتصار

ونوهت روهلات إلى أنه بالرغم من استمرار الهجمات ضد المكتسبات المتحققة منذ اليوم الأول لانطلاق الثورة إلا أن النضال مستمر بوجود الآلاف من أمثال الرفيقة جيان مثال التضحية والفداء.

كما تحدثت روهلات عن مسيرة الشهيدة جيان تولهلدان النضالية وأنها تمتد بدءاً من أولى الهجمات في سري كانيه لتصل إلى حلب ومخيم الهول مروراً بشنكال إلى جانب العديد من الحملات المهمة التي شاركت فيها كحملة الشهيد روبار وحملة تحرير منبج ودير الزور.

وأكدت روهلات أن الشهيدة جيان مثال يحتذى به في القيادة الحكيمة التي تصنع الانتصار، وقالت" إن كانت أساسات الثورة المعلنة قد بنيت من قبل جيان ورفاقها فهذه الثورة لن تنحني ولن تخرج عن مسارها بل ستواصل النضال لتقديم الإنجازات وتحقيق الأهداف".

فيما استذكرت روهلات خلال حديثها كلاً من الشهيدتين روج خابور وبارين بوطان قائلةً إنهما قدمتا حياتهما فداءً للمبادئ التي اقتديا بها منذ اليوم الأول لهما في الانضمام إلى صفوف الثورة.

وأردفت روهلات "لن ننسى بدايات انطلاقة ثورتنا، نحن أقوى من ذي قبل وسنتابع نضالنا ومقاومتنا في وجه الاحتلال بروح وفلسفة القائد عبدالله أوجلان ".

نحمّل مسؤولية الهجمات للتحالف الدولي

أما عن هجمات الدولة التركية الفاشية بالمسيرات فقالت روهلات" ندين ونستنكر باسم القيادة العامة لوحدات حماية الشعب والمرأة هذه التصرفات التركية ونحمل التحالف الدولي مسؤولية هذه الهجمات لأنها تخترق المجال الجوي الذي تشرف عليه".

روهلات قالت أيضاً إن استهداف قائدة حملة دحر داعش في العديد من المناطق السورية من قبل جيش الاحتلال التركي، لن يكون له سوى معنى وحيد وهو تقويض الجهود المبذولة لمحاربة داعش.

في نهاية حديثها أكدت روهلات عفرين أن قواتهم على أهبة الاستعداد للرد وللدفاع عن مكتسبات شعوب شمال وشرق سوريا في حال شن أي هجمات من قبل تركيا ومرتزقتها.

الخيانة والطغيان سببا استشهاد جيان ورفيقاتها

بدورها قالت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء روشان محمد بأن الشهيدة جيان تولهلدان استشهدت وهي مناضلة لتحقيق الحياة الحرة بالنسبة للمرأة في شمال وشرق سوريا

وأكدت روشان بأن يد الخيانة والطغيان كانت السبب الرئيس لاستشهاد جيان ورفيقاتها" ستتم محاسبة الخونة على ما اقترفت أيديهم ".

وأنهت روشان حديثها بالتأكيد على مواصلة نضال الشهداء والسعي لبناء وطن ديمقراطي حر مبني على الأفكار التي اقتدى بها شهداء الحرية.

جيان سارت على درب شقيقها الشهيد علي

من جانبها قالت والدة الشهيدة جيان تولهلدان ، آسيا، بأن جيان سارت على درب شقيقها الشهيد علي في العمل على صون مبادئ الثورة المعلنة لتحرير الأرض وحماية العرض.

الأم آسيا أنهت حديثها بالتأكيد على تجديد عائلتها العهد بالسير على خطا شهدائها لحين تحقيق حرية القائد أوجلان والانتقام لشهداء الحرية.

قرأت بعدها عضوة لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي زكية مصطفى، وثيقة الشهادة وسلمتها لذوي الشهيدة.

بعدها حمل جثمان الشهيدة جيان تولهلدان على الأكتاف ليوارى الثرى وسط زغاريد الأمهات وترديد الشعارات التي تمجد تضحيات الشهداء وتدعو إلى الثأر من جيش الاحتلال التركي والخونة، ليصل الجثمان إلى مثواه الأخير في مزار شهداء مقاومة حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب.

(كروب/سـ)

ANHA