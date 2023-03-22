مراسم تشييع 9 مقاتلين ومقاتلات من قسد اليوم

يتوجه، اليوم، الآلاف من أبناء عموم مناطق إقليم الجزيرة وإقليم الفرات ودير الزور والرقة ومنبج، إلى مدينة الحسكة، للمشاركة في مراسم تشييع جثامين شهداء تحطم المروحيتين، والمقرر أن تبدأ بالتجمع الشعبي والرسمي أمام مشفى الشهيدة ساريا في حيّ غويران بتمام الساعة 11.00، ومن ثم نقل الجثامين على الأكتاف إلى ملعب سردم.

ومن المقرر أن تُعزف الموسيقى العسكرية تحية للشهداء، ومن ثم البدء بالمراسم بكلمة للقيادة العامة لقوّات سوريا الديمقراطية، وكلمات للمؤسسات الرسمية لشمال وشرق سوريا، وممثلين عن التحالف الدولي.

واستشهد 9 مقاتلين ومقاتلات من وحدات مكافحة الإرهاب في حادثة تحطّم طائرتي هليكوبتر في باشور (جنوب كردستان)، أثناء توجههم إلى مدينة السليمانية ضمن الفعاليات والجهود المشتركة لمكافحة خلايا داعش بتاريخ ١٥ آذار الجاري.

وبعد سلسلة من الاتصالات، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من استعادة جثامين الشهداء الـ9.

(أ ب)

ANHA