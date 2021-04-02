مراسم تشيع مهيبة للشهيد محمد الكرم في الرقة

وتجمع المشيعون في مزار الشهيد سيفدار بريف الرقة الشرقي ليستلموا جثمان الشهيد محمد من قبل مجلس عوائل الشهداء في الرقة، لتبدأ بعدها المراسيم والتي بدأت بالوقف دقيقة صمت تخللها عرض عسكري قدمه أعضاء قوى الأمن الداخلي في الرقة، وبعدها القيت عدة كلمات منها كلمة باسم الإدارة المدينة الديمقراطية القاها المستشار للإدارة المدنية عزيز حسن والذي أكد في كلمته على انهم مستمرون في الدفاع عن هذه الأرض التي حررها أبناء وبنات المنطقة من رجس داعش، وقال: "واليوم نقف في هذا المكان لنشيع أحد ابطالنا الذين قدموا أرواحهم في سبيل حماية أرضه وعرضه".

وأضاف عزيز حسن: "الخلايا التي تجندها دول خارجية هي الآن بقبضة قواتنا وسنأخذ بثأر الشهيد محمد وثأر كل الشهداء، ونحاسب كل المجرمين".

كما ألقيت كلمة باسم لجنة الداخلية القاها الرئيس المشترك للجنة الداخلية في مجلس الرقة المدني أيفان محمود، والذي إشارة إلى تضحيات قوى الأمن الداخلي وعملهم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة مناطقهم وحماية أهلهم والحفاظ على مكتسبات ثورة شمال شرق سوريا.

وبعد انتهاء الكمات قرئت وثيقة الشهيد من قبل الإدارية في مؤسسة عوائل الشهداء في الكرامة ابتسام الأحمد وسلمت لذوي الشهيد محمد.

ومن ثم حمل رفاق درب الشهيد جثمانه على الأكتاف مرددين شعارات تمجد الشهداءـ ليورى جثمانه الثرى في مزار الشهيد سيفدار.

(أع)

ANHA