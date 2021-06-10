مراسم نقل رفات مقاتلين من شهداء تحرير الرقة إلى مزار الشهداء في الطبقة

نظمت مؤسسة عوائل الشهداء وبمشاركة المئات من أهالي منطقة الطبقة والمؤسسات المدنية والعسكرية مراسم لنقل رفات المناضلين اللذين فقدا حياتهما عند تأديتهما واجبهما الوطني في محاربة مرتزقة داعش وتحرير منطقتهما، من مقبرة المدينة إلى مزار الشهداء في الطبقة.

ونقل الرفات بموكب من المشفى الوطني في الطبقة باتجاه مزار الشهداء، وعند الوصول إلى المزار بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت مع تقديم عرض عسكري من قبل مقاتلي وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة

وألقيت بعدها العديد من الكلمات، منها كلمة مؤسسة عوائل الشهداء وكلمة الإدارة المدنية والمجلس العسكري للطبقة، وقدمت مجمل الكلمات العزاء لذوي الشهداء، وأشادت بدور أولئك الشهداء في هزيمة الإرهاب وتحرير المنطقة من يد مرتزق داعش.

وذكرت الكلمات أن شعوب المنطقة وبكافة مكوناتهم يرون في ثورة شمال وشرق سوريا طريق الخلاص من الظلم والاضطهاد.

وبعد انتهاء الكلمات سلمت وثيقتا الشهادة من قبل مجلس عوائل الشهداء إلى ذوي الشهيدين، ليوارى بعدها رفات الشهيدين الثرى في مزار الشهداء في الطبقة.

والجدير بالذكر أن المقاتل عبد الله العبدالله استشهد بتاريخ 23/6/2017 خلال حملة تحرير الرقة، وخلف المبارك بتاريخ 24/1/ 2017 خلال حملة تحرير قرية الطويحينة التابعة لمدينة الطبقة.

(س كل)

ANHA