مراسم لاستذكار الشهيد زردشت إسماعيل وتوقيع أول طبعة لكتابه  

أقيمت مراسم توقيع الكتاب في مركز دجلة للثقافة والفن في ديرك بمقاطعة قامشلو بحضور العشرات من الكتّاب والمثقفين وذوي الشهيد رزكار وأسر الشهداء.

وبدأت مراسم التوقيع، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، و من ثم قرأ عضو المجمع التربوي للغة الكردية بهاء بطال، المقدمة التعريفية للكتاب والكاتب، المدونة من قبل باهوز آردال.

والتي جاء فيها: الشهيد زردشت منحدر من مدينة ديرك و درس المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في الناحية، ولاجتهاده وتفوقه في دراسته درس الهندسة المدنية في جامعة حلب، وتعرف على حركة الحرية الثورية في ريعان شبابه و انضم إليها في عام 1988، جاب جبال بستا و جودي و بوطان، واستشهد في منطقة كابار بولاية بوطان في الـ 26من كانون الأول 1998".

و من ثم ألقيت مجموعة من أشعار الكاتب الشهيد زردشت من قبل أعضاء اتحاد المثقفين فرع ديرك، وشقيق الشهيد لالش إسماعيل.

ومن ثم عرض سنفزيون مدته 20 دقيقة تمحور حول حياة الشهيد زردشت ، وضم السنفزيون مقتطفات من مسيرته الثورية إلى حين استشهاده.

ثم قرأ شقيق الشهيد زردشت عكيد إسماعيل عبد المجيد، رسالة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية التي أرسلها بهذه المناسبة، والتي جاء فيها:" إن الشهيد زردشت انضم إلى صفوف حركة التحرر الكردستاني وتوجه إلى أوربا للقيام بنشاطاته الدبلوماسية، وقام بدور دبلوماسي فعال في تلك الحقبة، وكان الحزب يخطط في تلك المرحلة لتوسيع نشاطاته التنظيمية في مجموعة من الدول الأوربية والاتحاد السوفيتي سابقاً، ومن أجل ذلك تم تكليف الشهيد زردشت بهذه المهمة".

بعدها ألقى عضو اتحاد المثقفين فرع كركي لكي، برادوست ميتاني كلمة، ورحب فيها بالحضور، وتطرق فيها إلى دور الشخصيات الثورية في الثورات، وقال:" في الذكرى الـ23 لاستشهاد الشهيد زردشت، وبهذه المناسبة مهما تحدثنا عن الشهداء وعظمتهم فلن نستطيع أن نعطيهم حقهم، فشهداؤنا اختاروا مسيرة لهم ويقع على عاتقنا أن نصون مسيرتهم وأن نعرّف المجتمع بهم و بنضالهم".

ومن ثم تم التوقيع على مذكرات وأشعار الشهيد زردشت من قبل شقيق الشهيد لالش إسماعيل عبد المجيد.

والكتاب يتضمن مجموعة من أشعار وصور الشهيد زردشت ويقع في 164 صفحة تتضمن 44 قصيدة شعرية من مؤلفاته، وقامت مطبعة شلير بطبع 2000 نسخة ووزعتها على الحضور.

(م ح)

ANHA