مراسم لاستذكار 33 شهيداً في ناحية عامودا

وشارك في مراسم الاستذكار المئات من الأهالي وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني في ناحية عامودا بمقاطعة قامشلو.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء. بعد ذلك تحدثت باسم مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، الإدارية إلهام عبدالقادر.

إلهام قالت" إن التهديدات والهجمات التي تشهدها مناطقنا جميعها مخططات الدول المحتلة. وهدفها من هذه المخططات النيل من المكتسبات التي تحققت بتضحيات أبنائنا. ونحن بصفتنا مجلس عوائل الشهداء نتعهد بأننا سنحمي ونحافظ على كافة المكتسبات التي حققها أبطالنا. إننا نجدد عهدنا لشهداء قضيتنا بأننا سنحمي أرضنا ضد التهديدات والاحتلال. وأننا سنكون مخلصين دائماً لتضحيات شهدائنا وفكر وفلسفة القائد أوجلان."

وأنهت إلهام حديثها قائلة:" إننا نجدد عهدنا لشهدائنا بأننا سنقاوم في كافة الظروف ضد تهديدات وهجمات الاحتلال التركي".

بعد ذلك قرئت وثائق الشهداء من قبل عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي ميديا سيدو وسلمت لذويهم.

لتتعالى في نهاية المراسم الشعارات التي تمجد الشهداء وتندد بالاحتلال .

(ر)

ANHA