مراسم إحياء ذكرى استشهاد الصّحفيّ مصطفي محمّد في كوباني

وتوافد الصّحفيّون والعاملون في المؤسسات الإعلامية وعائلة الشهيد وعدد من الأهالي، اليوم السبت إلى ضريح الشّهيد مصطفى محمد في مزار الشهيدة دجلة جنوب المدينة.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة الرئيس المشترك لاتحاد الإعلام الحر بانكين سيدو أكّد فيها على الدور البارز الذي يلعبه الصحفيّون في إنارة طريق النصر للشعوب المضطهدة في خضم ثورة روج آفا.

من جانبها قالت عائشة أفندي عضوة مجلس عوائل الشهداء: "إنّ الصحفيّين في روج آفا خطوا خطوات كبيرة لإيصال حقيقة الثورة في روج آفا للمجتمع الدولي، ودفعوا ثمن ذلك أرواحهم، مقابل إطفاء نار الفتنة التي استهدفت الثورة على مدى الأعوام الماضية".

كما وتوجّهت عائلة الشّهيد بالشّكر لجميع الحاضرين، وأكّدوا فخرهم بالشهيد مصطفى والدّرب الذي سلكه.

وينحدر مصطفى محمد من قرية اليابسة التي تقع غربي مدينة كري سبي/تل أبيض، وهو خريج كلية الإعلام في العاصمة السورية دمشق، وعمل مراسلاً ومعداً للبرامج في فضائية روناهي TV على مدى أعوام عدة، كما كان عضواً في مجلس اتحاد الإعلام الحر في روج آفا.

وساهم مصطفى في تغطية العديد من الحملات العسكرية التي كانت وحدات حماية الشعب والمرأة تقودها في شمال سوريا، وكانت حملة تحرير منبج التي أطلقتها قوات مجلس منبج العسكري مطلع حزيران/يونيو عام 2016 آخر حملة عسكرية يغطّيها، إذ استشهد في الـ18 من تموز/يوليو متأثّراً بجراح أصيب بها نتيجة لغم أرضي زرعه المرتزقة في أحياء مدينة منبج.

(ز س)

ANHA