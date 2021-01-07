مراسم غيابية لشهيدة من قوات الدفاع الشعبي في عامودا

وأقيمت مراسم الشهيدة "كولي أسعد" الاسم الحركي "زيلان روج" أمام منزلها في حي المساكن في ناحية عامودا، حيث نُصبت خيمة عزاء، وزُينت بصور شهداء حركة التحرر الكردستانية.

وكانت "زيلان روج" قد استشهدت إثر ضربة جوية نفّذها سلاح جو الاحتلال التركي في منطقة بوتان يوم الـ 24 من أيلول العام الفائت.

وشارك في المراسم العشرات من أهالي الناحية وأعضاء وإداريين في مؤسسات المجتمع المدني وقوات حماية المجتمع.

وبعد الوقوف دقيقة صمت استذكارًا لأرواح الشهداء، ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا زيور علي كلمة، قدّم فيها تعازيه الحارة لذوي الشهيدة.

ثم ألقت عضوة المجلس العسكري في ناحية عامودا سلافا دلوفان كلمة أكدت فيها أن "عدو الشعب الكردي لن يستطيع النيل من إرادة المرأة الحرة مهما فعل".

وخلال المراسم، قدم مجلس عوائل الشهداء وثيقة استشهاد "زيلان" لذويها بعد أن قرأها أمام الحضور، ثم توافد الحضور إلى الخيمة لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدة.

(ج)

ANHA