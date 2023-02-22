مراسم غيابية لمقاتلة كريلا إيزيدية استشهدت بالسلاح الكيماوي  

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه، اليوم الأربعاء، مراسم غيابية لمقاتلة الكريلا الإيزيدية جاكلين علي (الاسم الحركي: لالش آفيستا)، وذلك في البيت الإيزيدي الواقع شمال الناحية.

وشارك في المراسم حشد من الأهالي ووفود المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في إقليم الجزيرة.

وكان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، قد كشف أمس الثلاثاء، سجل الشهيدة جاكلين علي (الاسم الحركي: لالش آفيستا)، التي استشهدت في 11 تموز 2022، إثر هجوم كيماوي شنه الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعدها الإدارية في مجلس عوائل الشهداء بإقليم الجزيرة، جواهر سليمان، كلمة أشادت فيها بمقاومة قوات كريلا ضد الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا.

مضيفة أن "مقاومة الشهيدة لالش ورفيقاتها ورفاقها في جبال كردستان هي التي وقفت ضد محاولات إبادة الشعب الكردي والشعوب المناضلة الأخرى".

ألقى بعدها عضو مكتب العلاقات في مجلس قامشلو العسكري، محمد زيدان، كلمة قال إن دولة الاحتلال تستغل الظروف الدولية لتحقيق مصالحها السياسية واحتلال الأراضي، وأكد "سنستمر في المقاومة والنضال، ولن نبخل بتقديم الغالي والنفيس في سبيل العيش بحرية".

كما لفت الرئيس المشترك للبيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، فاروق توزو، خلال كلمة ألقاها، إلى دور قوات الكريلا في حماية المجتمع الإيزيدي، وقال: "توقف العالم وشاهد المجازر التي حلت بنا وحدهم قوات الكريلا هبوا لخلاص أهالينا".

وأضاف: "الشهيدة آفيستا أدركت حقيقة المؤامرة الكبيرة التي تشن بحق الشعوب لهذا السبب حملت سلاحها وتوجهت إلى جبال كردستان".

فيما أكدت عضوة مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه، غالية أحمد، خلال كلمة، أن نضال ومقاومة المرأة الكردية أصبحت مثالاً يحتذى به في العالم.

وشدد الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبلديات في إقليم الجزيرة، سليمان عرب، على أهمية تكاتف مكونات المنطقة ووحدتها في وجه الهجمات الاحتلالية.

بينما عم الشيهدة آفيستا، نزير كرنوس فرمان، فعاهد على الاستمرار في النضال والمقاومة حتى تحقيق النصر.

وفي الختام، قرئت وثيقة الشهيدة وسلمت لذويها وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء "الشهداء خالدون".

(ج س/آ)

ANHA